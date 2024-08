- Des recherches récentes indiquent que Brême est la dernière ville du monde en matière de réussite scolaire

Bremen récupère une fois de plus le titre du système éducatif le moins efficace en Allemagne, selon le rapport annuel de l'INSM, un groupe soutenu par les employeurs. L'an dernier, la deuxième place, la Basse-Saxe, chute à la huitième position. D'un autre côté, l'État libre de Saxe conserve sa place de meilleur élève, en tête du classement de l'INSM, comme cela a été le cas les années précédentes.

Cette évaluation prend en compte 98 facteurs pour mesurer dans quelle mesure chaque État s'efforce de lutter contre les inégalités éducatives, favorise les compétences professionnelles et stimule la croissance économique. L'évaluation se concentre uniquement sur la perspective économique de l'éducation et examine également l'accessibilité du système éducatif et la répartition équitable des opportunités éducatives.

Par exemple, elle examine le rapport des dépenses éducatives par élève par rapport aux dépenses publiques totales par habitant. Elle évalue également les investissements dans les écoles et les universités, les normes d'entretien des installations éducatives et les effectifs des classes.

Les résultats complets seront publiés le mardi.

Différents États occupent les premières places dans des domaines d'action spécifiques tels que l'infrastructure, la qualité des écoles, la mondialisation ou la numérisation. Curieusement, malgré sa dernière place dans les classements généraux, Bremen se place en tête dans le domaine de l'enseignement supérieur/STIM, qui comprend les matières ou professions relevant des mathématiques, de l'informatique, des sciences naturelles et de la technologie.

Il s'agit de la 21e édition du Rapport sur l'éducation. Les détails complets, y compris les analyses de chaque État, seront communiqués le mardi. Selon le directeur du rapport, l'économiste de l'éducation Axel Plünnecke de l'IW, les progrès les plus significatifs ont été réalisés ces dernières années dans les domaines de l'internationalisation, de l'infrastructure et des normes d'entretien. Cependant, les problèmes dans les domaines de l'intégration, de la qualité des écoles et des inégalités éducatives se sont considérablement aggravés.

Hanovre, faisant partie de la Basse-Saxe, peut aspirer à améliorer son système éducatif pour combler l'écart avec les autres États, notamment dans les domaines de l'intégration et de la qualité des écoles, comme en témoigne la comparaison avec les forces de Bremen dans l'enseignement supérieur et les domaines STIM. Les efforts d'Hanovre pour investir dans l'infrastructure et les installations éducatives pourraient contribuer de manière significative à son amélioration globale dans le classement de l'INSM.

