- Des recherches montrent que les réductions des véhicules électriques sont inférieures à celles des véhicules à essence conventionnels

Les particuliers achetant des véhicules électriques (VE) paient actuellement en moyenne 21 % de plus pour un VE par rapport à une voiture similaire fonctionnant à l'essence, selon une étude de l'expert du secteur Ferdinand Dudenhöffer. Cela est attribué aux coûts initiaux plus élevés et aux remises moins importantes offertes pour les VE par rapport aux véhicules essence, ce qui rend la part de marché moins importante des VE en Allemagne raisonnable.

Dudenhöffer a comparé les prix de liste nets (en tenant compte des remises) de 20 modèles de VE importants avec leurs homologues essence, en calculant le coût qu'un acheteur privé paierait pour un nouveau véhicule. Ces remises ont été calculées en août à partir de concessionnaires en ligne. Le prix de liste moyen pour les VE s'élevait à 45 040 €, avec une remise de 12,9 %, ce qui se traduit par 39 236 € après déduction. En revanche, le véhicule essence avait un prix de liste de 38 228 €, une remise de 15,0 %, et se vendait finalement 32 355 €.

Les taxes douanières de l'UE incluses

Il est notamment à noter que les constructeurs automobiles de luxe allemands, tels que BMW, maintiennent une différence de prix relativement faible entre les VE et les véhicules essence. En revanche, les VE d'Opel ou de Peugeot sont considérablement plus chers que leurs homologues essence. En août, la Opel Corsa électrique coûtait 13 633 € (79 %) de plus que sa version essence, tandis que l'Opel Mokka entièrement électrique coûtait 9 411 € (35 %) de plus. Des différences de prix similaires ont été observées pour Peugeot, Nissan et les constructeurs chinois. La MG ZS électrique coûtait 12 843 € (75 %) de plus que sa version essence, ce qui suggère que les constructeurs chinois ont déjà intégré les taxes douanières de l'UE.

"Trop cher pour le client moyen"

Cependant, ces différences de prix rendent les VE inaccessibles pour le client moyen. Au cours des sept premiers mois de l'année, Opel et Peugeot ont réussi à vendre seulement 5,1 % de leurs véhicules en Allemagne avec une puissance électrique complète. Dans l'ensemble, la part de marché de janvier à juillet s'élevait à 12,2 %, BMW représentant 16,7 %. Dudenhöffer attribue cela à la différence de prix plus faible. Par exemple, la BMW X1 ne présente qu'une différence de prix de 2 260 € (6 %). Des résultats similaires ont été obtenus pour les modèles Mercedes comparés.

Les différences de prix importantes sont probablement le principal facteur responsable de la faible vente de véhicules électriques, comme en témoigne l'expiration des incitations à l'achat à la fin de 2023 : "Jusqu'à la fin de 2023, le manque de bornes de recharge n'a pas empêché les acheteurs d'obtenir des VE. Cependant, la suppression des incitations a entraîné une slowing down", écrit Dudenhöffer.

