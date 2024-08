- Des rayures inestimables: 475 heures de travail manuel ont été consacrées à ce travail de peinture Lambo

La plupart des constructeurs de voitures de luxe ont des départements dédiés à la satisfaction des désirs des clients aisés, et ils sont heureux de le faire contre un prix élevé. Rolls-Royce propose des véhicules Coachbuild (ou sur mesure), Porsche appelle cela "Demande Spéciale", et Lamborghini a le département Ad Personam de personnalisation.

Ce département est précisément responsable du Revuelto Opera Unica, un modèle unique bleu foncé que le constructeur de Sant'Agata présente avec des chiffres impressionnants. Cependant, ces chiffres ne font pas référence aux chevaux-vapeur à quatre chiffres ou à l'accélération remarquable - c'est de l'histoire ancienne.

Lamborghini a passé 85 heures à créer un outil

L'Opera Unica se concentre sur sa peinture. Lamborghini affirme y avoir passé 475 heures. Ils ont cherché à capturer l'essence de la mer de Sardaigne et ses vagues, avec des effets. Pour ce faire, ils ont utilisé trois nuances de bleu et des contrastes sombres, ont pris un pinceau et une spatule, et ont commencé à appliquer des couches.

À l'intérieur, Lamborghini a créé un effet de piqûre assorti, pour lequel ils ont prétendument passé 85 heures rien que pour construire l'outil nécessaire. Petite parenthèse : cet outil est maintenant apparemment à la retraite, car l'effet qu'il crée ne sera utilisé que sur le Revuelto Opera Unica.

Lamborghini écrit qu'ils ont présenté la voiture lors d'un dîner dans le luxueux complexe Cala di Volpe. Qui conduira cette bleue unique sur les routes sinueuses de Sardaigne à l'avenir reste inconnu. Comme d'autres constructeurs de luxe, ils gardent également le coût et l'identité de l'acheteur privés.

