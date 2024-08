- Des rapports suggèrent que Robert F. Kennedy Jr. aurait coupé la tête d'une baleine.

Une histoire insolite circule actuellement dans les médias américains concernant Robert F. Kennedy Jr., une anecdote qui traîne depuis quelques années. Elle raconte l'histoire du politicien, fils du défunt sénateur américain Robert F. Kennedy et neveu du président John F. Kennedy assassiné. Selon ce récit étrange, Kennedy Jr. aurait décapité une baleine morte sur une plage dans les années 90, utilisant une tronçonneuse pour accomplir cette tâche.

Cette histoire a refait surface récemment suite à la décision de Kennedy Jr. de se retirer de l'élection présidentielle de novembre et de soutenir Donald Trump, le candidat républicain. On peut retracer cette anecdote jusqu'à une interview que sa fille, Kick Kennedy, a donnée au magazine "Town & Country" en décembre 2012. L'auteur a utilisé cette anecdote pour dépeindre la forte position de Kennedy Jr. sur les questions environnementales.

Robert F. Kennedy Jr. a transporté la tête de la baleine dans sa voiture

Un jour fatidique en 1994, Kennedy Jr. a reçu des informations sur une baleine échouée à Hyannis Port, Massachusetts. Accompagné de sa fille de six ans, Kick, et d'une tronçonneuse électrique, il s'est rendu sur les lieux. Là, il a procedé à sectionner la tête de la baleine. De manière appropriée, il a fixé la tête détachée sur le toit de sa voiturette en utilisant des cordes. Avec ce trophée macabre au-dessus de lui, il a entamé le long voyage de cinq heures pour retourner chez lui à New York.

Au cours de ce voyage, l'intérieur du véhicule a été témoin d'un déluge de fluides de baleine à travers les fenêtres de la voiture, créant une scène nauséabonde. Selon les souvenirs de Kick, ils ont tous porté des sacs en plastique avec des trous pour la bouche pour se protéger pendant le voyage. Remarkablement, cette mésaventure n'était qu'une autre journée paisible dans leur existence particulière.

Récemment, plusieurs histoires inhabituelles concernant des animaux et Kennedy Jr. ont fait surface, suscitant un certain émoi. En mai de cette année, le "New York Times" a révélé que des médecins avaient découvert un ver parasite dans le cerveau de Kennedy en 2010, qui est ensuite mort. Peu de temps après, Kennedy a lui-même confirmé cette histoire. En juillet, "Vanity Fair" a rapporté un incident où Kennedy a envoyé une photo de lui avec les restes noircis d'un chien à un ami, semblant suggérer qu'il avait consommé de la viande de chien. Kennedy a nié cette allégation, affirmant que l'animal sur la photo était en réalité un chèvre. En août, Kennedy a révélé sur son compte de médias sociaux qu'il avait abandonné un ourson mort dans Central Park de New York il y a plus de dix ans. Selon lui, il avait

