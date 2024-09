- Des rangées impeccables: compétition entre agriculteurs pour les techniques de labour

Au Concours de labour allemand à Langenau, au nord-est d'Ulm, 20 concurrents de cinq États différents se sont affrontés. L'objectif était de créer la tranchée idéale : droite et nivelée. Selon Ariane Amstutz, porte-parole de l'association nationale de labour de performance, "Il ne devrait pas rester de restes verts dans le lit, pas de chaume." Ne pas respecter ces normes entraînerait une déduction de points. Le Conseil allemand de labour était chargé d'organiser le Championnat d'Allemagne.

Nouer la terre et ajuster la charrue en conséquence est un défi important, a expliqué Amstutz. "En Allemagne, vous trouverez des sols très différents dans les différentes régions. Au nord, le sol est plus léger et plus sableux, tandis qu'ici, il est plus dense." La journée précédente avait vu des plaintes concernant les pierres en excès dans le sol, mais maintenant les conditions semblaient s'améliorer.

Trois heures étaient allouées pour labourer un lit d'environ 1 600 mètres carrés. Ceux qui mettaient plus de temps encouraient des points de pénalité. L'association a mentionné que la plupart des participants, qui étaient principalement des agriculteurs, devaient souvent ajuster leurs charrues en termes de hauteur, de profondeur et d'angle pendant la compétition. Le GPS et autres aides étaient strictement interdits.

Environ une semaine auparavant, les premiers participants étaient arrivés pour s'entraîner sur le sol, selon Amstutz. La compétition comptait une participante féminine et le plus jeune concurrent, qui n'avait que 16 ans. Les gagnants des première et deuxième places seraient éligibles pour participer aux Championnats d'Europe et du monde de labour de performance.

Le Conseil allemand de labour supervise également la sélection des représentants pour les Championnats d'Europe et du monde de labour de performance. Malgré les types de sol variés en Allemagne, tous les concurrents cherchaient à respecter les directives d'Ariane Amstutz pendant la compétition en Allemagne.

