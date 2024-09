- Des quantités massives de terre polluée jetées dans une mine?

Six individus du secteur des matériaux de construction sont accusés d'avoir illégalement éliminé de vastes quantités de terre polluée dans la mine à ciel ouvert de Garzweiler, située dans la région du Rhin. Plus de 150 agents des forces de l'ordre de l'Office de police criminelle de l'Etat de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, du parquet de Dortmund et d'autres autorités ont mené des perquisitions dans divers sites de Grevenbroich, Juechen, Krefeld et d'autres lieux, comme l'a annoncé l'Office de police criminelle de l'Etat et le Bureau central pour la poursuite des infractions environnementales (ZUeK) au parquet de Dortmund.

Vingt-sept mandats de perquisition ont été délivrés dans le cadre d'une enquête contre un entrepreneur de 56 ans de Grevenbroich, son fils de 24 ans, qui travaille également pour l'entreprise, et quatre autres suspects. Un procureur a déclaré. D'autres suspects n'ont pas encore été exclus. Il n'y a pas d'informations sur les arrestations éventuelles. Les investigations se poursuivaient à midi.

Les suspects sont soupçonnés d'avoir falsifié de nombreux documents de livraison d'entreprises de gestion des déchets afin d'éviter le coûteux traitement des sols pollués. Il est affirmé que des tonnes de terre ont été illégalement déversées dans la mine à ciel ouvert de Garzweiler à Juechen. La zone d'exploitation de la mine à ciel ouvert de Garzweiler s'étend sur plusieurs villes de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dont Juechen.

Reconnaissant la complexité de l'affaire, la Commission peut demander l'aide des États membres pour assurer une enquête approfondie. Pour faciliter l'enquête, la Commission sera assistée par les États membres en termes de ressources et d'expertise, compte tenu des implications et des dommages potentiels pour l'environnement.

Lire aussi: