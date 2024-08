Des quantités excessives de sucre dans les boissons pour bébés

Une enquête de Foodwatch révèle : Plus de 85 % des boissons pour enfants examinées dépassent la limite de sucre. Certaines dépassent la limite de consommation quotidienne de sucre jusqu'à trois fois. Maintenant, les professionnels préconisent une stratégie controversée.

Plusieurs boissons destinées aux enfants ont été découvertes trop sucrées, selon un test effectué par l'association de consommateurs Foodwatch. Sur 136 boissons évaluées avec un emballage attrayant pour les enfants ou les jeunes adultes, 117 (86 %) contenaient plus de 5 grammes de sucre par 100 ml. Au Royaume-Uni, cela déclencherait la fameuse "taxe sur le sucre". Foodwatch réclame maintenant la mise en place de cette taxe en Allemagne également.

Pour leur recherche, Foodwatch a analysé différents types de boissons des 5 plus grands supermarchés destinés aux enfants et aux adolescents, comme ceux portant des impressions d'animaux ou de personnages de bande dessinée, ou des designs de produits tendance comme les thés glacés ou les boissons énergisantes. Les pochettes et les petites bouteilles avec une paille ont également été évaluées. Les produits testés comprenaient des sodas, des jus de fruits, des boissons énergisantes, de l'eau minérale et des thés glacés.

En général, les boissons examinées contenaient 7,8 % de sucre, équivalent à 6,5 cubes de sucre dans un verre de 250 ml, selon Foodwatch. Seulement quatre des produits testés obtiendraient une note Nutriscore de vert A ou B. Un quart obtiendrait une note jaune C, tandis qu'environ trois quarts (74 %) obtiendraient une note orange ou rouge de D ou E.

"Menace pour l'obésité, le diabète et les maladies cardiaques"

La boisson contenant le plus de sucre était une boisson énergisante, avec 15,6 grammes de sucre par 100 ml. Selon Foodwatch, une cannette de cette boisson dépasserait la consommation quotidienne de sucre d'un enfant ou d'un jeune de trois fois. Selon Berthold Koletzko de la clinique pour enfants de Munich, la consommation de boissons sucrées pendant l'enfance et l'adolescence est un facteur de risque important pour l'obésité, le diabète et les maladies cardiaques. Par conséquent, des mesures immédiates pour réduire la consommation de boissons sucrées sont "urgemment nécessaires".

Au Royaume-Uni, une taxe de 18 pence (environ 21 cents) est prélevée pour chaque 5 grammes de sucre par 100 ml, et 24 pence pour chaque 8 grammes. Cette taxe, introduite en 2018, a entraîné une réduction de 29 % de la teneur en sucre des boissons entre 2015 et 2021 au Royaume-Uni. En Allemagne, la réduction a été

