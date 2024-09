Des publicités anti-italiennes et pro-russes apparaissent sur les panneaux d'affichage à travers le pays.

Certains individus, même ceux récemment vus à Rome, intègrent des phrases telles que, "Des fonds suffisants pour les armes destinées à l'Ukraine et à Israël. Nous aspirons à la paix. Nous dénonçons la guerre."

Ces affiches sont apparues pour la première fois dans le nord de l'Italie en juin et ont depuis été repérées à Vérone, Modène, Parme, Pise et plusieurs villes dans la région de Calabre, selon Sovranita Popolare, l'organisation coordonnant l'initiative des panneaux d'affichage à Rome.

L'ambassade d'Ukraine à Rome a exprimé son inquiétude quant à ce développement. Ils ont déclaré sur leur plateforme, "Nous sommes troublés par l'audace de la propagande russe dans la Ville éternelle," ajoutant également, "Nous appelons @comuneroma à reconsidérer l'octroi de permis pour de telles affiches qui réhabilitent intentionnellement l'image de l'État belligérant."

Les réponses des autorités régionales ont varié. Dans certains endroits, les affiches ont été retirées par les autorités locales, tandis que dans d'autres, elles ont été autorisées à rester jusqu'à l'expiration de leur terme de paiement.

Les affiches ont suscité la désapprobation de la mairie de Rome en raison de leur utilisation du nom et du symbole de la ville. Dans un décret adressé à la police locale et à l'agence de publicité gérant les panneaux d'affichage à Rome, il a été ordonné de retirer toutes les affiches.

La société de publicité, Nuovi Spazi Advertising Srl, n'a pas répondu à la demande de commentaire de CNN. Malgré l'ordre, vendredi dernier, une affiche était toujours présente sur Piazza Mazzini, un rond-point animé dans un quartier résidentiel de luxe.

Group cites Italian constitution

Vendredi dernier, Sovranita Popolare a publié un article détaillé sur son site Web, prenant la responsabilité de la campagne et citant l'article 11 de la constitution italienne, qui stipule : "L'Italie rejette la guerre en tant qu'outil d'agression contre la liberté d'autres nations et en tant que moyen de résoudre les conflits internationaux.

"L'Italie soutient, sur un pied d'égalité avec les autres États, les limitations à la souveraineté nécessaires pour un ordre mondial qui promeut la paix et la justice entre les nations. L'Italie favorise et encourage les organisations internationales qui promeuvent de tels objectifs," poursuit la constitution.

Le groupe, qui a envoyé l'article à CNN en réponse à une demande de commentaire, affirme que depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, "les politiques, les dirigeants, les partis et le gouvernement, avec l'aide des médias alliés et complices, ont progressivement suscité la peur, représentant l'Europe comme sous menace d'invasion imminente."

Ils poursuivent : "Depuis deux ans, les bellicistes italiens ont entretenu la Russophobie, suscitant une haine envers le peuple russe, la culture et l'art."

Officiellement, le gouvernement italien, dirigé par Giorgia Meloni, continue de soutenir l'aide militaire à l'Ukraine, conformément à une résolution de l'Union européenne. Meloni et le président ukrainien Volodymyr Zelensky se sont rencontrés plusieurs fois à Rome. Plus tôt ce mois-ci, ils se sont rencontrés au Forum Ambrosetti de Cernobbio, dans le nord de l'Italie.

Cependant, plusieurs membres de la coalition de Meloni ont exprimé en privé leur sympathie pour la Russie, notamment l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi - dont la relation étroite avec le président russe Vladimir Poutine était bien documentée - et son vice-Premier ministre et ministre des Transports, Matteo Salvini, qui a été photographié portant un T-shirt de Poutine dans la place Rouge de Moscou avant le début de la guerre.

Un sondage réalisé en mai par le think tank European Council of Foreign Relations a montré que la plupart des Italiens, ainsi que des Grecs et des Bulgares, s'opposaient à l'augmentation de l'aide à l'Ukraine.

Les affiches de propagande russe n'ont pas suscité de réaction publique significative en Italie, en partie en raison de leur apparition pendant les mois d'été, lorsque la plupart des Italiens sont en vacances.

La plupart des commentaires sur le post de l'ambassade ukrainienne exprimaient que l'Italie ne devrait pas être soumise à la censure et que la liberté d'expression devrait être maintenue.

La loi italienne n'exige pas l'approbation du contenu des affiches par les villes ou les régions, mais les entreprises d'espaces publicitaires sont tenues de se conformer aux règles interdisant le soutien au fascisme ou aux vues extrêmes, selon un porte-parole du principal organisme de régulation des médias en Italie.

Les affiches de propagande russe, contenant des messages de paix et de financement des armes, ont été repérées non seulement dans différentes villes italiennes, mais aussi dans d'autres pays européens. Le groupe derrière les affiches, Sovranita Popolare, justifie ses actions en se référant à l'article 11 de la constitution italienne, qui promeut la paix et la justice entre les nations.

Lire aussi: