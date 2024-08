Des propriétaires de pompes funèbres du Colorado qui auraient mal géré 190 corps ont été condamnés à verser près d'un milliard de dollars aux familles des défunts.

Le juge Lynette Wenner du tribunal de district du comté de Fremont a rendu un jugement supérieur à 956 millions de dollars contre Carie Hallford et Jon Hallford, propriétaires de la maison funéraire Return to Nature à Penrose, Colorado, accusés de malversations concernant 190 ensembles de restes humains, selon les documents judiciaires.

Les défendeurs n'ayant pas répondu à l'action en justice, un jugement par défaut a été rendu, selon les documents judiciaires.

Le jugement pour les familles des défunts pourrait dépasser 1 milliard de dollars avec les intérêts, selon une lettre envoyée aux familles des victimes par l'avocat Andrew Swan, qui représentait la classe.

Chaque membre de la famille dans l'action en justice a été indemnisé de plus de 7 millions de dollars. Swan a déclaré à CNN qu'il pensait que ce montant constituait le jugement financier le plus élevé de l'histoire du Colorado.

Cependant, il est peu probable qu'ils puissent récupérer cette somme auprès des Hallford, a déclaré l'avocat.

En plus de l'action en justice collective, les Hallford font face à des chefs d'accusation fédéraux et étatiques.

Une enquête de l'État sur l'entreprise a débuté en 2023 après que des odeurs nauséabondes aient été signalées provenant de la maison funéraire proposant des "enterrements verts", et que des restes humains aient été mal stockés sur le site, comme CNN l'a rapporté précédemment.

Les Hallford ont été arrêtés l'année dernière par le Bureau d'investigation du Colorado pour 190 chefs d'abus de cadavre et des chefs de vol, blanchiment d'argent et faux, selon les documents d'inculpation de l'État.

Plus tôt cette année, un grand jury fédéral a inculpé le couple pour des chefs d'accusation incluant 13 chefs de fraude par fil et deux chefs de conspiration pour fraude par fil, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Colorado.

L'indictement fédéral allègue que le couple a trompé ses clients de la maison funéraire en ne fournissant pas la crémation ou l'enterrement promis pour les défunts. Ils sont également accusés d'avoir détourné 882 300 dollars en prêts de secours pandémiques. Ils ont plaidé non coupables.

Un avocat de Carie Hallford a refusé de commenter le jugement de l'action collective. CNN a contacté un avocat de Jon Hallford pour obtenir un commentaire.

En avril, l'avocat de Jon a déclaré à CNN que la politique de l'office du défenseur fédéral était de ne pas commenter les affaires en cours, et l'avocat de Carie a également refusé de commenter.

Comme CNN l'a rapporté précédemment, les procureurs ont déclaré que les Hallford ont "caché la collection macabre de corps... en empêchant les étrangers d'entrer dans leur bâtiment, en couvrant les fenêtres et les portes du bâtiment pour limiter les autres de voir à l'intérieur, et en fournissant de fausses déclarations à d'autres concernant l'odeur nauséabonde provenant du bâtiment et la véritable nature de l'activité à l'intérieur."

Dans son jugement dans l'affaire collective, le juge Wenner a déclaré : "Le tribunal trouve spécifiquement que les défendeurs ont agi de manière volontaire et sans égards", ce qui, selon elle, donne aux familles intentant un procès contre les propriétaires de la maison funéraire "le droit à des dommages exemplaires dans la limite statutaire".

Swan, dont le cabinet Leventhal Lewis Kuhn Taylor Swan PC a pris l'affaire à titre gracieux, a déclaré à CNN qu'il y avait "quelque chose de juste dans ce jugement".

"Mes collègues et moi espérons que le jugement record du tribunal valide l'expérience que vous avez subie, reconnaît la douleur subie et décourage les mauvais acteurs de s'engager dans des malversations comme celle-ci à l'avenir", a écrit Swan dans sa lettre aux familles annonçant le jugement.

Les Hallford, en tant que défendeurs dans l'affaire, n'ont pas contesté l'action en justice, ce qui a conduit à un jugement par défaut contre eux. Le jugement contre les Hallford, selon l'avocat Swan, pourrait potentiellement voir les familles des défunts recevoir plus d'un milliard de dollars avec les intérêts.

Lire aussi: