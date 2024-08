Des propositions en concurrence pour élargir ou restreindre l'accès à l'avortement seront présentées sur la liste électorale du Nebraska en novembre

Secrétaire d'État du Nebraska Bob Evnen a déclaré vendredi que les deux initiatives opposées ont réussi à recueillir un nombre suffisant de signatures, atteignant le seuil minimum requis, ce qui place le Nebraska comme le premier État depuis 2022, suite à l'annulation de Roe v. Wade par la Cour suprême des États-Unis, à présenter deux amendements liés à l'avortement sur le même bulletin de vote du mois de novembre.

Le Nebraska suit maintenant divers autres États dans la finalisation d'une proposition de vote liée à l'avortement, notamment les États clés comme l'Arizona et le Nevada. D'autres États, notamment le Colorado, la Floride, le Maryland, le Missouri, le Montana et le Dakota du Sud, prévoient également de présenter des initiatives similaires. Cependant, New York fait figure d'exception avec une proposition qui, selon ses défenseurs, vise à protéger l'accès, sans mentionner explicitement l'avortement.

Le mois dernier, les organisateurs des initiatives concurrentes ont révélé qu'ils avaient recueilli considérablement plus de signatures que les environ 123 000 nécessaires.

La première initiative proposée, similaire à celles présentes dans d'autres États, vise à garantir le droit à l'avortement jusqu'au point de viabilité fœtale ou au-delà, si la santé de la mère est en danger. Les organisateurs ont soumis plus de 207 000 signatures.

La deuxième mesure vise à codifier l'interdiction de l'avortement après 12 semaines au Nebraska, avec des exceptions en cas de viol, d'inceste ou pour préserver la vie de la mère. Les organisateurs ont soumis plus de 205 000 signatures pour cette initiative.

Evnen a confirmé que son bureau avait validé plus de 136 000 signatures.

Il est possible que les électeurs appuient les deux propositions, mais en raison de leur nature compétitive, seule celle qui reçoit le plus de votes positifs sera mise en œuvre, selon les déclarations d'Evnen.

Aucune pétition n'a été soumise pour la troisième initiative, qui visait à interdire efficacement l'avortement à tout stade de la grossesse et à reconnaître les embryons comme des individus.

Depuis l'annulation de Roe v. Wade, les États majoritairement républicains ont imposé une certaine forme d'interdiction de l'avortement, mettant fin à un demi-siècle de droits constitutionnels à l'avortement aux États-Unis. Cependant, les partisans des droits à l'avortement ont réussi à contester avec succès les sept initiatives de vote proposées précédemment au niveau de l'État depuis 2022.

Cette tendance reflète une opinion publique croissante favorable aux droits à l'avortement, comme l'indiquent les récents chiffres, notamment ceux du sondage Associated Press-NORC qui ont révélé que 60 % des Américains pensent que leur État devrait permettre à une femme de légalement obtenir un avortement si elle le choisit.

Actuellement, 14 États interdisent l'avortement dans son ensemble, sauf dans des cas spécifiques, tandis que d'autres imposent des interdictions après environ six semaines, une période avant que de nombreuses femmes ne découvrent leur grossesse. Le Nebraska et la Caroline du Nord font partie des huit États qui mettent en place des interdictions

