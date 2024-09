Des promesses de rétablissement qui ont des conséquences fatales

De nombreux autoproclamés guérisseurs se reposent sur cet argument potentiellement trompeur : "Regardez mes réussites : 'Le guérisseur est justifié !'" Cependant, cette affirmation n'est pas seulement un leurre, mais elle coûte des vies chaque année. Ces individus sont couramment trouvés dans le domaine de l'esotérisme moderne ou de groupes controversés. Des exemples incluent le Cercle d'amitié de Bruno-Groening, la "Science chrétienne" et le leader de l'Église chrétienne-essénienne, maître Reiki Eckhardt Strohm.

Ces individus présentent de nombreux témoignages de soi-disant guérisons sur leurs sites Web ou lors de conversations. L'argument sous-jacent est clair et répandu : "Le guérisseur est justifié !" Cette croyance est presque un dogme dans la communauté de la médecine alternative. Mais y a-t-il vraiment de la vérité dans ce mantra ? Absolument pas.

Le tableau dessiné par ces témoignages n'est pas entièrement exact. Ce qui est mis en avant, ce sont les succès (apparents) qui ont été méticuleusement collectés et mis en valeur pendant plusieurs années, voire des décennies. Ce qui est ignoré – et c'est crucial – ce sont les nombreux cas où il n'y a pas d'amélioration. Les échecs de 'guérisons' sont simplement passés sous silence.

De plus, un prétendu succès de 'guérison' n'est pas permanent dans tous les cas. En fait, l'individu qui a prétendument été guéri par Bruno Groening (1906-1959) est décédé huit ans plus tard de la même maladie que Groening a prétendument 'défaite.' Mais ces informations ne sont rarement diffusées – les rechutes ou les maladies qui reviennent après des années ne sont jamais mentionnées dans les histoires de soi-disant guérisons. Cependant, elles sont d'une importance capitale, car elles montrent qu'en réalité, aucune guérison n'a eu lieu.

Les processus psychologiques et médicaux

Et puis il y a les processus psychologiques et médicaux bien étudiés qui peuvent expliquer les soi-disant 'miracles de guérison' – sans aucune intervention surnaturelle.

Un tel phénomène est l'effet placebo. Croire en une amélioration peut suffire à provoquer des améliorations temporaires de l'état d'une personne. De nombreuses études scientifiques ont prouvé que les attentes d'un individu peuvent avoir un impact significatif sur ses sentiments subjectifs en tant que patient. Les gens croient qu'ils vont mieux lorsqu'ils visitent un certain guérisseur – et ils se sentent effectivement mieux temporairement. Certains symptômes peuvent même disparaître complètement. Mais ce qui fonctionne ici, c'est le pouvoir de la psyché, pas le guérisseur.

Notre système de soins de santé a également de sérieuses failles. Les médecins ont souvent peu de temps pour avoir des conversations approfondies avec leurs patients, ce qui les fait se sentir vraiment valorisés et entendus. Les mots apaisants des guérisseurs et le temps qu'ils passent peuvent faire des merveilles à cet égard.

Un autre facteur est le bon moment pour consulter un 'guérisseur' aux prétendus pouvoirs de guérison. De nombreuses maladies suivent des cycles, avec des phases d'amélioration et de détérioration. Si un patient cherche une 'guérison' pendant une phase de récupération naturelle, le succès est automatiquement attribué à l'intervention du 'guérisseur.' Mais l'amélioration serait survenue de toute façon, le 'guérisseur' était simplement présent au bon moment.

Les effets secondaires de la thérapie

Il y a aussi des effets secondaires associés à de nombreuses thérapies qui prennent du temps pour les patients. Si un patient accepte de participer à des rituels réguliers – comme placer une image d'un 'guérisseur' sur un point douloureux, s'adapter à des 'énergies positives' plusieurs fois par jour ou se concentrer intensément sur la guérison – cela peut altérer leur perception de leur corps.

Ils peuvent commencer à se concentrer davantage sur eux-mêmes, remarquer des changements mineurs qu'ils n'avaient pas remarqués auparavant et parfois se sentir mieux, même si leur maladie n'a pas réellement changé. Cette conscience accrue peut facilement donner l'impression que la thérapie fonctionne – même lorsqu'il n'y a pas d'amélioration réelle de la santé.

Il y a aussi des remissions spontanées qui sont médicalement inexplicables et restent un mystère. Elles se produisent dans des cas extrêmement rares, estimées à au plus un sur 60 000-100 000 patients cancéreux, et n'ont aucun lien avec les pouvoirs prétendument surnaturels du 'guérisseur', car elles se produisent également en dehors de tout contexte médical ou ésotérique alternatif.

Prudence avec les 'douleurs régulatrices' ou l'« aggravation initiale »

Cependant, cela devient particulièrement problématique lorsque les patients qui ne montrent aucun signe d'amélioration sont informés qu'ils s'améliorent. En d'autres termes, lorsque les symptômes d'une maladie sont simplement reinterpretés. Au lieu d'une véritable guérison, la souffrance continue est simplement attribuée à 'partie du processus.' Dans le Cercle d'amitié de Bruno-Groening, par exemple, les douleurs sont soudainement qualifiées de 'douleurs régulatrices' – soi-disant signes que le corps se purifie et se soigne.

Cette réinterprétation des symptômes de la maladie tord la réalité. Les individus qui souffrent encore croient qu'ils vont mieux, tandis que leur maladie persiste sans être traitée. Il est intéressant de noter qu'un concept similaire appelé 'aggravation initiale' existe en homéopathie, qui repose uniquement sur l'effet placebo.

"The healer is justified" – à la lumière de toutes ces explications, cet argument semble beaucoup moins convaincant. Après tout, la médecine traditionnelle compte de nombreux guérisons grâce à des études scientifiques rigoureuses, pas à des preuves anecdotiques ou à la présentation sélective de témoignages.

Par conséquent, il est recommandé d'être prudent lorsque quelqu'un doit recourir à cet argument parce qu'il n'a pas d'autres explications. La phrase 'Le guérisseur est justifié' n'est qu'un écran de fumée utilisé par les guérisseurs autoproclamés et les groupes controversés pour cacher le fait qu'il n'y a aucune preuve que leurs méthodes fonctionnent. Dans le pire des cas, cela peut entraîner des retards de thérapie qui peuvent être fatals.

Malgré la croyance répandue dans la communauté de la médecine alternative, le mantra "Le guérisseur est justifié" manque de preuves dans de nombreux cas. En fait, l'échec de certaines 'guérisons' est souvent ignoré ou simplement passé sous silence.

De plus, l'effet placebo et les processus psychologiques peuvent souvent être mal interprétés comme des 'miracles de guérison', amenant les individus à croire aux pouvoirs du guérisseur sans aucune amélioration réelle de leur santé.

