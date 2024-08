- Des projets de parc pour produire de l'électricité dans le parking

Le Skyline Park d'Allgäu, situé près de Bad Wörishofen, devrait satisfaire une partie importante de ses besoins en énergie après plus de deux décennies grâce à la construction d'environ 2 150 emplacements de stationnement équipés de panneaux solaires. Selon les estimations de l'entreprise, cette installation sur la zone de stationnement des visiteurs pourrait potentiellement alimenter environ 3 800 ménages, bien que le Skyline Park lui-même soit le principal consommateur de l'énergie solaire.

Le parc d'attractions célèbre son 25ème anniversaire ce vendredi avec une cérémonie en présence du ministre-président de Bavière, Markus Söder (CSU). Une fête publique a également été organisée en juin pour marquer l'anniversaire.

Le Skyline Park est une entité bien connue, même parmi ceux qui évitent les parcs d'attractions. Sa situation le long de l'A96 (Munich-Lindau) garantit qu'il est souvent vu par les usagers de l'autoroute, avec des amateurs de sensations fortes qui tournent en hauteur dans les attractions.

Pour les visiteurs, c'est une expérience palpitante

Il y a quatre ans, le plus haut manège de vol du monde, une structure impressionnante de 150 mètres de haut, a commencé ses operations. Cette entreprise familiale exploite le manège, qui envoie ses sièges tournoyer à environ 100 mètres de haut dans les airs. Le manège fonctionne sous le nom d'«Allgäu Flyer». D'autres attractions du parc atteignent également de grandes hauteurs, comme le «Sky Shot», qui propulse les courageux dans les airs dans une sorte de ballon, montant jusqu'à 90 mètres de haut. Le Skyline Park se targue d'être le plus grand parc d'attractions de Bavière, bien qu'il soit confronté à une concurrence féroce de Legoland en Allemagne à Günzburg en Souabe.

Après une période de ralentissement en raison de la pandémie, les parcs d'attractions et de loisirs en Allemagne ont regagné leur popularité, selon les données du secteur. L'Association des parcs d'attractions et des entreprises de loisirs d'Allemagne a révélé en automne 2023 que les entreprises membres, soit environ 120 entreprises de loisirs, ont rapporté plus de 50 millions de visiteurs par saison après la pandémie.

Les panneaux solaires installés sur la zone de stationnement des visiteurs du Skyline Park sont prévus pour fournir de l'énergie aux autres installations du parc lorsque nécessaire. Malgré sa réputation pour ses attractions palpitantes, comme l'«Allgäu Flyer» et le «Sky Shot», le Skyline Park se concentre également sur des pratiques durables comme la conservation de l'énergie.

