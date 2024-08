Des progressistes ont intenté une action en justice contre Lindner devant la Cour constitutionnelle fédérale en raison d'une campagne controversée de publicité sur la limite de la dette.

La gauche aurait porté plainte contre le ministre fédéral des Finances, Christian Lindner (FDP), devant la Cour constitutionnelle fédérale pour une campagne publicitaire contestée sur la limite de la dette. En commandant et en achetant deux publicités dans la "Frankfurter Allgemeine Zeitung" en mai et juin 2024, juste avant les élections européennes, Lindner aurait enfreint le droit de la gauche à une égalité des chances dans la course politique, selon la plainte rapportée par "Der Spiegel" vendredi.

La plainte aurait été déposée le 21 août. La gauche soutient que ces publicités n'étaient pas simplement informatives et de relations publiques, mais une promotion déguisée pour le FDP avant les élections européennes du 9 juin, selon le magazine. Avec une campagne d'environ 38 000 euros, Lindner est accusé de violer l'obligation d'impartialité d'un ministre fédéral.

Les publicités ont été placées pour célébrer le 15e anniversaire de la limite de la dette. Les critiques de la campagne ont émergé peu après sa publication. En mai, le ministère fédéral des Finances a nié l'allégation de campagne dans "Der Spiegel". Cependant, le co-président de la gauche, Martin Schirdewan, a déclaré dans "Der Spiegel": "Il y a un sentiment de suspicion quant à un éventuel abus de pouvoir et une utilisation abusive de fonds publics. Un tel comportement devrait avoir des conséquences."

La gauche argue que la publicité pour la limite de la dette, exécutée par le ministre Lindner dans la "Frankfurter Allgemeine Zeitung" avant les élections européennes, pourrait avoir violé leur droit à une égalité des chances dans la course politique. Cette allégation fait partie des raisons pour lesquelles une plainte a été déposée contre Lindner.

