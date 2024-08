Des progrès ont été constatés dans les négociations de trêve à Gaza, mais des progrès importants sont nécessaires sur des détails décisifs, selon un diplomate américain.

Discussions among negotiators in Le Caire sont actuellement en train d'examiner les détails d'un potentiel accord, malgré l'absence d'une conclusion imminente attendue.

Les négociateurs ont tenté de concilier les demandes du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de Hamas, le groupe militant contrôlant Gaza, depuis plusieurs mois.

Les obstacles restants, bien qu'importants, sont considérés comme surmontables par un officiel.

L'un des obstacles concerne la présence militaire israélienne sur le côté de Gaza de la frontière avec l'Égypte, également connue sous le nom de corridor de Philadelphi. Hamas s'oppose au souhait d'Israël de maintenir une présence militaire dans cette région pendant la première phase d'un accord de cessez-le-feu.

Selon un officiel américain, le plan actuel comprend un retrait militaire israélien des régions densément peuplées de Gaza, le débat actuel portant sur les parties du corridor de Philadelphi qui sont considérées comme densément peuplées par rapport à celles qui sont moins peuplées, où l'IDF continuera d'avoir une présence pendant la première phase d'un accord.

Cependant, l'équipe de négociation de Hamas a quitté Le Caire dimanche, réaffirmant publiquement sa demande qu'un accord doit inclure "un cessez-le-feu permanent, un retrait complet de la bande de Gaza, le droit au retour des résidents dans leurs régions, soulagement et reconstruction, et un échange substantiel."

L'officiel américain a reconnu que Despite Hamas's public statements, "les négociateurs suspectent que Hamas pourrait faire preuve de plus de flexibilité quant à une présence israélienne pendant la première phase d'un accord."

Le projet d'accord comprend "une augmentation significative de l'aide humanitaire", ainsi qu'une promesse de retirer les débris et de lancer les travaux de reconstruction, qui sont destinés à soulager considérablement les habitants de Gaza, a déclaré l'officiel américain.

Les négociateurs américains prévoient de distribuer la dernière proposition au chef de Hamas, Yahya Sinwar, dans les jours à venir, bien que le moment exact reste incertain en raison des défis de communication.

Un deuxième officiel américain a déclaré que les négociations à Le Caire étaient "constructives" et ont été menées dans un esprit positif visant à atteindre un accord final et applicable, avec des discussions de groupe de travail de niveau inférieur prévues pour reprendre dans les jours suivants pour traiter les questions et les détails restants.

Jeudi, les États-Unis et l'Égypte se sont réunis avec Israël dans le but de réduire les différences restantes et de clarifier les questions clés dans la proposition de pont, selon une source familiarisée avec la question. Les États-Unis et l'Égypte ont tenu des discussions bilatérales vendredi pour discuter et préparer les réunions de haut niveau tenues pendant le week-end.

Samedi, le Qatar et l'Égypte se sont réunis avec des responsables de haut niveau de Hamas et ont examiné soigneusement chaque paragraphe de la proposition pour identifier les questions ou les problèmes restants qui nécessitaient clarification, a déclaré la source.

Les négociations à Le Caire qui ont eu lieu dimanche, malgré les échanges de tirs intenses entre Israël et le groupe militant libanais soutenu par l'Iran, Hezbollah, au cours du week-end dernier, ont apporté un certain soulagement. Plusieurs officiels américains et israéliens croient que l'attaque de Hezbollah, qui a été largement contenue par les forces israéliennes, a éliminé le levier que Hamas espérait pour limiter les concessions d'Israël.

La pression monte pour conclure un accord face à l'extrême famine, à la sévère pénurie d'eau, au déplacement massif et à la maladie à Gaza, déclenchée par le conflit entre Israël et Hamas dans la bande. Les attaques israéliennes à Gaza ont entraîné la mort d'au moins 40 435 Palestiniens et 93 534 blessures, selon le ministère de la Santé là-bas.

L'armée israélienne a lancé son assaut aérien et terrestre sur Gaza après que Hamas a attaqué le sud d'Israël le 7 octobre, entraînant environ 1 200 pertes et plus de 250 enlèvements, selon les autorités israéliennes. L'armée israélienne détient actuellement 109 otages à Gaza, dont 36 qui sont considérés comme décédés, selon les données du bureau de presse du gouvernement israélien.

CNN's Sana Noor Haq, Alex Marquadt, et Nadeen Ebrahim ont contribué à la couverture.

