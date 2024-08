- Des professionnels de la santé s'engagent dans une grève nationale pour des viols mortels

Indignation et chagrin dans le secteur médical, terreur dans la société : la mort brutale d'une jeune apprentie médecin en Inde a relancé une nouvelle vague de manifestations. Il s'agit une fois de plus d'un cas de viol qui secoue la nation la plus peuplée de la Terre. Près de 31 000 cas de viol ont été documentés en 2022 seulement. Les protestations ont maintenant atteint un nouveau niveau : les médecins de tout le pays ont lancé une grève de 24 heures samedi, refusant de servir les patients sauf en cas de situation critique.

Les Médecins en Blouses Blanches

Entre-temps, des manifestants vêtus de blouses blanches réclament justice pour les coupables et des conditions de travail plus sûres. "J'ai peur", a déclaré une jeune femme à un journaliste d'une chaîne de télévision locale. Ses parents lui avaient conseillé d'éviter les quarts de nuit. Les hôpitaux ont besoin de mesures de sécurité similaires à celles des aéroports, a suggéré RV Asokan, le président de l'Association médicale indienne. "Les médecins sont attaqués, sous-payés et surchargés de travail", a déclaré un autre médecin au Times of India. Des milliers avaient déjà manifesté les jours précédents.

En même temps, le ministère de la Santé à New Delhi a appelé les manifestants à retourner dans leurs hôpitaux, surtout avec l'augmentation des cas de dengue et de malaria. Ils ont promis de proposer des mesures de sécurité.

L'Autopsie Montre desIndices de Viol

Le problème récurrent a resurgi lorsque le corps de la jeune médecin de 31 ans a été découvert tôt le vendredi matin dans une salle de conférence de son hôpital à Kolkata. Elle était censée y dormir après un long quart de travail. Son corps portait de nombreuses blessures et l'autopsie a révélé des signes de viol. Un suspect a été arrêté jusqu'à présent.

Les résultats de l'autopsie suggèrent un viol en groupe. Simultanément, la Cour suprême de Kolkata a ordonné à une agence fédérale indienne de prendre en charge l'enquête.

Des Médecins Attaqués à Plusieurs Reprises

Les rapports soulèvent deux problèmes importants : les médecins de la région font face régulièrement à la violence au travail, avec des membres de la famille qui les attaquent, en particulier lorsque les patients ne survivent pas. Une étude de 2019 de l'Association médicale indienne a révélé que jusqu'à 75 % des médecins sont menacés et soumis à des attaques physiques.

En second lieu, la violence contre les femmes est endémique dans la société patriarcale de plus de 1,4 milliard d'individus. Les données officielles montrent qu'un nouveau cas de viol est signalé toutes les 15 minutes. Le nombre réel est probablement plus élevé, car de nombreuses victimes gardent le silence en raison de la stigmatisation de la société. L'attitude de la société peut être un facteur, avec des milliers de fœtus féminins avortés chaque année, les filles étant moins susceptibles d'aller à l'école que les garçons, et les filles étant souvent considérées comme un fardeau financier, malgré l'interdiction parlementaire des dots.

Malgré l'attention portée par des cas particulièrement horribles de violence sexuelle, tels que le viol en groupe d'une étudiante de 23 ans dans un bus en mouvement dans la capitale, New Delhi, il y a douze ans, qui a ensuite entraîné sa mort et des manifestations de masse aboutissant à des lois plus strictes, de nombreuses femmes indiennes ne font toujours pas confiance à la police et au système judiciaire, Especially those from lower castes. Many cases remain unsolved, and some suspects are even released on bail.

Recently, women of all ages have joined the protests, walking the streets on India's Independence Day from its former colonial rulers, demanding a life free from fear. Likewise, crowds ransacked the hospital where the body of the 31-year-old medical student was discovered around a week ago. The police have yet to disclose the identities of those responsible for the attack but have made some arrests.

Prime Minister Acknowledges Public Outrage

In his Independence Day speech, Prime Minister Narendra Modi indirectly addressed the issue, stating, "The public is outraged. Our country, our society, and our state governments must take this seriously. Cases of violence against women should be investigated with more urgency." However, societal values shift slowly.

Other medical professionals are showing solidarity with their striking colleagues, organizing similar protests in various cities. The medical community worldwide has expressed concern and condemnation, urging for stricter safety measures and stronger legal action against perpetrators.

The 'Other' group consists of medical professionals from different cities in India and around the globe who are expressing their support for the striking doctors and demanding safer work environments for all medical personnel.

