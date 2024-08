Des professionnels de la santé ont découvert une région de calvitie dans l'abdomen d'une jeune femme.

Une fille de 10 ans en Inde a souffert de douleurs abdominales intenses pendant plusieurs semaines. Finalement, ses parents l'ont conduite dans un établissement de soins de santé, où les médecins ont découvert une boule de cheveux de 50 centimètres de long, conséquence du rare "syndrome de Rapunzel".

Les enfants peuvent ressentir des douleurs abdominales pour diverses raisons, telles que la consommation excessive de sucreries ou les infections gastro-intestinales. Cependant, la cause sous-jacente de la douleur abdominale persistante de la fille dans la région métropolitaine de Vasai-Virar, en Inde, était le rare "syndrome de Rapunzel".

Selon le "Times of India", la fille a souffert de douleurs abdominales persistantes, de nausées et de vomissements pendant plusieurs jours. despite les efforts de ses parents pour obtenir de l'aide médicale, l'état de la fille ne s'est pas amélioré. Après presque trois semaines de douleurs récurrentes, ils l'ont conduite à l'hôpital pour enfants Bai Jerbai Wadia à Mumbai, à environ 50 kilomètres de là. À l'admission, la fille était constipée depuis plus de cinq jours, selon un chirurgien pédiatre. Elle semblait sous-alimentée, présentait des douleurs abdominales inférieures intenses et avait subi une perte de poids importante. During un examen, le médecin a détecté une masse ferme à dure dans son abdomen.

Une échographie a révélé la cause des symptômes de la fille : une boule de cheveux qui semblait coincée dans son estomac et avait même pénétré dans son intestin grêle. La fille avait apparemment consommé ses propres cheveux. Les médecins de l'hôpital pour enfants ont apparemment éliminé une boule de cheveux de 50 centimètres de long de sa cavité abdominale.

La fille a reçu un soutien émotionnel avant et après l'opération. Sa mère était choquée par le diagnostic, mais la fille a depuis fait une récupération complète et est impatiente de reprendre son enseignement, selon ce qu'a rapporté le "Times of India".

Diagnostic : consommation compulsive de cheveux

La consommation compulsive de cheveux et l'ingestion, souvent appelée mangeuse de cheveux ou trichophagie, est un trouble où les individus luttent contre la consommation et la digestion inappropriées de leurs brins de cheveux. Ce phénomène, affectant principalement les filles adolescentes et les jeunes femmes de moins de 30 ans, peut entraîner la formation d'un "trichobézoar" dans l'estomac. Dans le cas de la fille indienne, cela a causé des douleurs

