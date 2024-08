- Des professionnels de la santé appellent à l'arrêt du travail en raison des décès liés au viol en Inde

Indignation et tristesse dans le secteur médical, détresse dans la société : la mort brutale d'une jeune interne en médecine a déclenché une vague de protestations en Inde. C'est un autre cas de viol qui a ébranlé la nation la plus peuplée du monde. Près de 31 000 cas de viol ont été signalés en 2022. Les protestations s'intensifient : à partir de 6h00 locales samedi, les médecins de tout le pays prévoient un arrêt de travail de 24 heures.

Les services non essentiels ne devraient pas être affectés, selon le communiqué de l'Association médicale indienne. Les manifestants réclament des environnements de travail plus sûrs et justice pour les auteurs.

L'examen post-mortem indique un viol

Le problème récurrent a resurgi lorsque le corps de la jeune interne de 31 ans a été découvert tôt vendredi matin dans une salle de séminaire de son hôpital de Kolkata. Elle était censée s'être endormie là après un long service. L'autopsie a révélé de nombreuses blessures, et des indices de viol ont été découverts. Jusqu'à présent, une personne a été arrêtée par la police.

Les professionnels de la santé ont suggéré que l'examen post-mortem suggère un viol en groupe. Entre-temps, la Cour suprême de Kolkata a confié l'enquête à une agence nationale de police de l'Inde.

L'incident a mis en évidence deux préoccupations pressantes : d'une part, les professionnels de la santé en Asie du Sud sont souvent confrontés à la violence au travail. Il y a de nombreux rapports de familles qui les attaquent, en particulier lorsque les patients décèdent. Selon un sondage de 2019 de l'Association médicale indienne, jusqu'à 75 % des professionnels de la santé ont fait face à des menaces et des attaques physiques.

D'autre part, la violence contre les femmes est endémique dans cette société patriarcale de 1,4 milliard d'habitants. Les registres officiels indiquent qu'un nouveau cas de viol est signalé toutes les 15 minutes. Cependant, le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé, car de nombreuses victimes choisissent de se taire en raison de la stigmatisation sociale. Des facteurs tels que l'avortement féminin, la fréquentation scolaire plus faible des filles et le fardeau financier des filles peuvent contribuer à ce problème.

Perte de confiance dans les forces de l'ordre

Cependant, lorsque des cas odieux de violence sexuelle sont rendus publics, il y a une grande désespérance - un sentiment qui se fait entendre depuis le viol en 2012 d'une étudiante de 23 ans dans un bus en mouvement à New Delhi. Elle est décédée plus tard de ses blessures à l'hôpital. Des manifestations massives ont suivi, aboutissant à des lois plus strictes. Les quatre auteurs ont finalement été pendus, avec des centaines de personnes célébrant à l'extérieur de leur prison de New Delhi.

Pourtant, de nombreux Indiens manquent toujours de confiance dans la police et le système judiciaire, en particulier ceux des castes inférieures. De nombreux cas restent non résolus, et certains suspects sont libérés sous caution.

En conséquence, de nombreuses femmes ont également participé aux dernières manifestations - des jeunes aux anciens. Elles ont manifesté, par exemple, la nuit de l'Indépendance de l'Inde des anciens colonisateurs britanniques, réclamant une vie sans peur. La même nuit, il y a eu des troubles à l'hôpital où le corps de la jeune interne de 31 ans a été découvert il y a environ une semaine. La police n'a pas encore révélé les identités de ceux qui sont derrière l'attaque, mais des arrestations ont été effectuées.

Le Premier ministre reconnaît la colère publique

Le Premier ministre Narendra Modi a abordé indirectement la question dans son discours du Jour de l'Indépendance. "Le public est en colère", a-t-il déclaré, âgé de 73 ans. "Notre pays, notre société et nos gouvernements régionaux doivent prendre cela au sérieux. Les crimes contre les femmes doivent être enquêtés avec plus d'urgence." Cependant, les valeurs sociales évoluent progressivement.

La famille de l'interne en médecine a demandé que son corps soit transféré dans un autre hôpital pour des examens supplémentaires, exprimant son manque de confiance dans l'hôpital où l'incident s'est produit. Les manifestants ont également réclamé la démission immédiate de la direction de l'hôpital, en raison des mesures de sécurité insuffisantes et de l'environnement de travail unsafe.

Après la manifestation, plusieurs hôpitaux à travers l'Inde ont annoncé des mesures strictes pour assurer la sécurité de leur personnel, notamment l'installation de caméras de surveillance dans tous les services et la fourniture de boutons d'urgence pour le personnel médical.

