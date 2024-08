- Des producteurs de "Fleabag": Crime et violence domestique

Quatre mois après qu'Olivier (Michiel Huisman) a promis de changer, le mari qui semble charmant se montre violent à nouveau. Et une soirée vin animée entre amis se termine pour Angela (Joanne Froggatt) par une dent cassée. La façade du mariage qui semble idyllique s'effondre dès les premières minutes de la mini-série britannique "Angela Black".

La nouvelle série britannique en six parties sur la chaîne spécialisée ARD One met en scène la victime de violences conjugales d'un quartier chic de Londres. Bien que Angela ait menacé à plusieurs reprises de quitter son mari, la mère de deux fils ne peut se résoudre à franchir le pas. Au lieu de cela, elle cache ses bleus sous une épaisse couche de maquillage et se sort d'affaire avec des excuses bidon quand on lui pose des questions.

Combien de temps la femme peut-elle maintenir le réseau de mensonges ? Et peut-être plus important encore, combien de temps peut-elle survivre dans ce mariage ? Un tournant imprévu dans sa vie lui donne de l'espoir. Ce qui se passe ensuite peut être vu dans la série thriller "Angela Black - Ami ou ennemi ?" le samedi (17.8.) à 20h15.

Un jour, le détective privé Ed (Samuel Adewunmi) apparaît et révèle des vérités sur son mari qu'Angela n'aurait jamais cru possibles. Olivier l'avait embauché pour obtenir la garde des enfants en cas de divorce. Ensuite, il prétend que son mari a essayé de l'embaucher comme tueur professionnel pour se débarrasser de sa femme. Ed offre son aide à Angela - du moins c'est ce qu'il prétend. Le stranger est-il un ami ou un ennemi ?

La vie d'Angela est comme une cage. Même dans son travail à la fourrière, elle est entourée de barreaux. Et après avoir enlevé un museau à un chien, elle se fait mordre elle-même. Peut-être que l'homme mystérieux est exactly ce dont elle a besoin pour enfin franchir le pas de la séparation. Au fur et à mesure que la série captivante progresse, de plus en plus de secrets sur son mari sont révélés. La méfiance d'Angela envers l'étranger n'est pas plus grande que sa peur de son mari. Au fur et à mesure que son courage grandit pour se libérer de son tortionnaire, la question reste : y parviendra-t-elle ?

