- Des procédures judiciaires sont actuellement en cours.

Au procès concernant trois individus accusés de tentative de meurtre et d'agression dangerous, les accusés ont admis l'incident présumé lors de la première audience au tribunal régional de Hanau. Cependant, le principal suspect a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de tuer la victime. Il aurait simplement voulu le brutaliser et lui faire peur.

Il est prétendument que l'homme, motivé par le désir de donner une leçon au partenaire de sa mère, a tenté de pénétrer de force dans l'appartement du victime de 47 ans, accompagné d'un ami et de son cousin, dans l'intention de le agresser. Selon l'acte d'accusation, dix coups de feu ont été tirés sur la porte de l'appartement. Les accusés, âgés de 31 à 33 ans, sont accusés de tentative de meurtre et d'agression dangerous.

Selon les charges, les individus étaient armés d'une matraque télescopique et d'un pistolet, frappant à la porte de l'appartement du troisième étage. En voyant le trio à travers une ouverture et en entendant des menaces de mort, l'homme est censé avoir fermé la porte immédiatement. Les accusés auraient ensuite tenté de forcer la porte. Le principal suspect de 33 ans est accusé d'avoir tiré dix coups de feu à bout portant sur la serrure et la porte, et sur la victime cachée derrière. Il est dit qu'une balle a pénétré la porte, se logeant finalement dans le sol de la cuisine. Heureusement, l'homme de 47 ans n'a subi aucune blessure.

Le procureur a suggéré la vengeance comme mobile sous-jacent, avec des conflits familiaux en toile de fond. La victime est censée avoir agressé et donné des coups de pied à la mère du principal accusé à plusieurs reprises dans le passé. Le tribunal a prévu cinq jours de procès d'ici la fin septembre.

L'affaire est actuellement en instance au tribunal régional de Hanau, plus précisément devant la Chambre du tribunal de première instance. Les trois accusés sont jugés pour leur présumée implication dans la tentative de meurtre et l'agression dangerous.

Après l'incident, l'affaire a été transférée du tribunal de première instance à la cour d'appel pour des poursuites supplémentaires en raison de la gravité des chefs d'accusation et de la complexité de l'affaire.

