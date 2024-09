Des prix plus bas entraînent des changements dans la dynamique du marché.

Le mercredi, la Fed a réduit les taux d'intérêt, marquant ainsi la première baisse depuis mars 2020. Cette décision suit l'augmentation agressive des taux par la banque centrale pour atteindre un pic de 23 ans afin de gérer l'inflation excessive alimentée par les frais d'emprunt minimaux pendant la pandémie de Covid.

Conceptuellement, une baisse des taux d'intérêt pourrait suggérer de bonnes nouvelles pour le marché boursier. Les coûts d'emprunt réduits laissent aux entreprises plus d'argent pour l'investissement interne et les retours aux actionnaires. Cependant, cette situation a des implications plus larges liées à la santé de l'économie et à son potentiel futur.

Le Dow a augmenté de 1,3% cette semaine, tandis que le S&P 500 a également grimpé de 1,1%. Les deux indices ont atteint de nouveaux sommets cette semaine. De plus, le Nasdaq Composite a augmenté de 1,2%.

Historiquement, le S&P 500 a augmenté en moyenne de 5,5% au cours des 12 mois suivant une baisse des taux, selon les statistiques de LPL Financial basées sur neuf cycles d'augmentation des taux remontant aux années 1970. Cependant, certains observateurs du marché prévoient une période de volatilité dans les mois à venir alors que les investisseurs font face à une variété d'incertitudes.

Bien que le marché du travail ait montré une force notable par rapport aux normes historiques, il y a eu récemment des signes de faiblesse. L'inflation a considérablement amélioré depuis que la Fed a commencé à augmenter les taux en 2022, mais le président de la Fed, Jerome Powell, a reconnu qu'elle n'a pas encore atteint la cible de 2% de la banque centrale. Il reste incertain que l'économie américaine parviendra à éviter une récession.

Selon Jeff Buchbinder, chief equity strategist chez LPL Financial, dans une déclaration du mercredi, "Bien qu'un atterrissage en douceur soit encore possible, les préoccupations selon lesquelles la Fed pourrait être en retard et l'incertitude politique entourant l'élection présidentielle à venir indiquent que les actions pourraient connaître une baisse potentiellement volatile."

La Fed est peu susceptible d'adopter une baisse rapide des taux d'intérêt si l'économie n'en a pas besoin en raison d'un ralentissement. Powell a également averti que les baisses de demi-point ne seraient pas le rythme standard pour les futures baisses de taux. Les officiels de la Fed prévoient une demi-pointure de plus en 2024 et une baisse d'un point de pourcentage pour l'année suivante.

Les changements de taux d'intérêt prennent du temps pour influencer l'économie. Malgré les réductions apparentes des taux hypothécaires et des rendements obligataires, les entreprises et les consommateurs pourraient ne pas ressentir immédiatement les effets positifs des taux réduits.

Selon Buchbinder, les secteurs défensifs tels que la santé, les services publics et les produits de base de consommation ont souvent performé bien pendant les six premiers mois d'une phase de baisse des taux. Powell a mentionné que l'économie reste solide et que cette baisse de taux était destinée à soutenir le marché du travail. Cependant, la Fed abaisse généralement les taux lorsque l'économie faiblit, indiquant un mouvement potentiellement profitable pour les investisseurs à investir dans des actions traditionnellement sûres pendant une période de baisse des taux.

Selon Eric Diton, directeur général de la Wealth Alliance, les investisseurs pourraient envisager d'investir dans des actions de croissance ayant une forte croissance des bénéfices. Les actions technologiques ont connu des gains significatifs après la réduction des taux de la Fed. Les actions de Tesla ont augmenté de 3,7%, les actions de Meta Platforms ont augmenté de 6,7% et les actions d'Apple ont ajouté 3,4%.

Cependant, Diton recommande aux investisseurs ayant de substantielles investissements dans les grandes actions technologiques de considérer la diversification dans des secteurs de marché sous-performants qui peuvent bénéficier des taux d'intérêt réduits.

Les petites capitalisations, par exemple, ont souvent prospéré avec des taux réduits car elles ont souvent des dettes à taux ajustables qui fluctuent en réponse à l'économie et au climat financier. L'indice S&P SmallCap 600 a augmenté de 2,5% cette semaine.

Selon Diton, "Prendre de l'argent sur la table et diversifier."

