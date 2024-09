Des preuves visuelles apparaissent, indiquant un revers important lors de l'essai de missile Sarmat de la Russie, comme rapporté par des experts.

Les photographies prises par Maxar le 21 septembre montrent un cratère d'environ 60 mètres de large au silo de lancement du cosmodrome de Plesetsk, dans le nord de la Russie. Ces images montrent des dommages importants qui n'étaient pas visibles sur les photos prises plus tôt dans le mois.

Le missile balistique intercontinental RS-28 Sarmat est conçu pour transporter des ogives nucléaires vers des cibles situées à des milliers de kilomètres aux États-Unis ou en Europe. Cependant, son développement a connu plusieurs retards et problèmes de tests.

"Cela semble être un test raté", a commenté Pavel Podvig, un analyste basé à Genève qui dirige le projet Russian Nuclear Forces. "C'est un grand trou dans le sol." Il a indiqué qu'il y avait eu un incident majeur lié au missile et au silo.

Timothy Wright, chercheur associé à l'Institut international d'études stratégiques (IISS) basé à Londres, a suggéré que la destruction autour du silo de missile était indicative d'une défaillance peu après l'allumage.

"Une cause potentielle pourrait être que la première étape (propulseur) n'a pas allumé correctement ou a subi une défaillance mécanique catastrophique, ce qui a entraîné l'effondrement ou le retour du missile près du silo et son explosion", a-t-il expliqué à Reuters.

James Acton, expert en nucléaire au Carnegie Endowment for International Peace, a déclaré que les images satellites avant-après étaient "très convaincantes qu'il y a eu une grosse explosion" et était convaincu que le test du Sarmat avait échoué.

Le Kremlin a redirigé les demandes d'informations sur le Sarmat vers le ministère de la Défense. Le ministère n'a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters et n'a pas publié d'informations sur les tests prévus du Sarmat ces derniers temps.

Les États-Unis et leurs alliés surveillent les avancées de l'arsenal nucléaire de la Russie, compte tenu de la tension entre Moscou et l'Occident, qui a atteint un niveau dangereux non vu depuis plus de 60 ans en raison du conflit en Ukraine.

Depuis le début du conflit, le président Vladimir Poutine a répété que la Russie dispose du plus grand et du plus avancé arsenal nucléaire au monde et a averti l'Occident de ne pas franchir une limite qui pourrait conduire à une guerre nucléaire.

Retards continuels

Le RS-28 Sarmat, long de 35 mètres (115 pieds), connu sous le nom de Satan II à l'Ouest, a une portée de 18 000 kilomètres (11 000 miles) et un poids au lancement supérieur à 208 tonnes. Les médias russes ont rapporté qu'il peut porter jusqu'à 16 ogives nucléaires indépendamment ciblables ainsi que des véhicules hypersoniques Avangard, un système que Poutine a déclaré surpasser les adversaires de la Russie.

À un moment donné, la Russie avait projeté que le Sarmat serait prêt en 2018, remplaçant le SS-18 de l'époque soviétique. Cependant, la date de déploiement a été reportée à plusieurs reprises.

Poutine a mentionné en octobre 2023 que la Russie était proche de la fin du missile. Son ministre de la Défense à l'époque, Sergei Shoigu, a déclaré qu'il servirait de "base des forces nucléaires stratégiques terrestres de la Russie".

L'analyste de l-IISS Wright a mentionné qu'un échec de test ne signifiait pas nécessairement que le programme Sarmat était en danger.

"Cependant, cela marque le quatrième échec de test consécutif du Sarmat, qui, au moins, retardera davantage son introduction en service et, dans le pire des cas, pourrait mettre en doute la viabilité du programme", a-t-il ajouté.

Wright a également suggéré que les dommages à Plesetsk, un site d'essai situé dans une zone forestière dans la région d'Arkhangelsk, à environ 800 km (500 miles) au nord de Moscou, auront un impact sur le programme Sarmat.

Les retards mettraient la pressur

Lire aussi: