- Des preuves de fortes précipitations entraînant la mortalité des poissons

Morts de poissons dans la Frise orientale sont actuellement liées aux fortes précipitations de la semaine dernière, selon les rapports récents. La proximité dans le temps suggère que cet épisode récent de mortalités de poissons pourrait être dû à l'événement de pluies torrentielles, selon l'Agence de gestion de l'eau, de protection côtière et de conservation de la nature de Basse-Saxe. Les précipitations intenses de la semaine dernière ont entraîné des inondations dans certaines régions de la Frise orientale. Le jeudi, il y a eu des rapports initiaux de "morts massives de poissons dans le Juismeer et les eaux adjacentes", a révélé l'agence.

Le district de Leer a confirmé lundi que plusieurs tonnes de poissons morts étaient impliquées. À ce moment-là, il était déjà clair que les faibles niveaux d'oxygène dans l'eau étaient à blâmer pour la mort massive. Malheureusement, les niveaux d'oxygène ont commencé à augmenter depuis. Les associations de pêche sont apparemment impliquées dans l'enlèvement des carcasses.

Consommation d'oxygène accrue

Les fortes pluies ont entraîné l'acheminement de matière organique dans les eaux, selon l'Agence de gestion de l'eau, de protection côtière et de conservation de la nature de Basse-Saxe (NLWKN). Cette augmentation de la matière organique a entraîné une consommation d'oxygène accrue dans les eaux déjà appauvries en oxygène en raison des températures élevées. Le porte-parole du district de Leer a souligné lundi que l'eau ne provenait pas seulement des champs agricoles, mais aussi des établissements. Il n'y a pas de coupable unique.

Les événements peuvent devenir plus courants en raison du changement climatique

L'oxygénation artificielle des rivières n'était pas considérée comme une solution efficace en raison de leur taille, selon la NLWKN. De tels incidents ne sont actuellement pas entirely évitables et pourraient potentiellement se produire n'importe où en Basse-Saxe pendant les fortes pluies, qui deviennent de plus en plus fréquentes en raison du changement climatique.

Face au changement climatique, un changement de perspective sociétale est nécessaire. Il faut plus d'espace pour les eaux et les zones inondables, et moins d'activité agricole et de fertilisation des zones ripariennes. L'interdiction en Basse-Saxe de l'utilisation d'engrais et de pesticides près des eaux, en vigueur à partir de 2023, aide déjà à prévenir les morts de poissons. Cependant, il faudra du temps pour que les nutriments dans le sol diminuent considérablement.

