- Des préparatifs pour le festival d'orgue à Merseburg sont en cours

Avec le 54ème Orgeltage à seulement deux semaines de Merseburg, les préparatifs battent leur plein. Cette année, sous le thème "Le Pays de la musique autrichienne - des classiques viennois à l'école viennoise de modernisme", la ville du district de Saale cherche à attirer les amateurs de musique du monde entier du 7 au 15 septembre. Plusieurs concerts auront lieu dans différents lieux pendant ces jours.

Les organisateurs prévoient de mettre en valeur près de 300 ans d'héritage musical autrichien lors de cet événement. Les concerts ne se limiteront pas à la cathédrale de Merseburg, mais auront également lieu dans d'autres lieux remarquables tels que l'église baroque de Burgliebenau et le château de Merseburg.

Depuis 1994, les Merseburg Orgeltage sont gérés par l'association Freundeskreis Musik und Denkmalpflege in Kirchen des Merseburger Landes, ce qui aabouti à la restauration de l'orgue Ladegast entre 2002 et 2004. Construit par le célèbre facteur d'orgues Friedrich Ladegast (1818-1905), cet orgue compte 5687 tuyaux, ce qui en fait l'un des "plus grands et plus beaux orgues romantiques d'Allemagne".

La musique d'orgue et la construction d'orgues ont été reconnues comme patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO en 2017.

Programme des Merseburg Orgeltage :

