Des préoccupations de sécurité peu fréquentes surgissent en ce qui concerne l'avortement induit par des médicaments, ce qui met les professionnels de la santé sous pression.

"Expérimentant un événement tragique aux États-Unis impliquant un professionnel de santé prenant des décisions cruciales pour son propre bien-être et celui de sa famille, je pense que 'incident regrettable' est un terme insuffisant pour le décrire", a commenté le Dr. Ghazaleh Moayedi, gynécologue et fondatrice du Centre Pegasus pour l'équité en santé situé à Dallas.

Selon le rapport, Thurman a obtenu des médicaments pour avorter dans un clinic en Caroline du Nord après l'interdiction des avortements après six semaines dans son État natal de Géorgie. Elle s'est ensuite rendue à l'hôpital avec une infection sévère, son corps n'ayant pas expulsé tout le tissu fœtal après avoir pris les médicaments.

Le Dr. Moayedi a déclaré à CNN : "Il n'y avait aucune raison de retarder ses soins médicaux d'une seule minute." Thurman aurait dû être prise en charge immédiatement pour une aspiration utérine, une intervention médicale qui retire le contenu de l'utérieur, utilisée à la fois pour les avortements et les traitements de fausse couche.

Cependant, Thurman n'a pas subi la procédure chirurgicale pour expulser le tissu fœtal pendant 20 heures. Il n'est pas clair dans ses dossiers pourquoi les médecins ont attendu si longtemps. La procédure, selon le rapport, avait été criminalisée par la loi sur l'avortement de l'État quelques semaines avant l'incident, suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis de renverser Roe v. Wade cet été.

Selon ProPublica, Miller n'est jamais allée à l'hôpital malgré avoir ressenti une douleur significative pendant plusieurs jours après avoir pris les pilules d'avortement. Un rapport du médecin légiste du comté de Clayton suggère que Miller n'a pas cherché de soins médicaux en raison des lois actuelles sur l'avortement dans l'État.

Miller avait retenu du tissu fœtal, selon le rapport, et aurait dû subir une dilatation et curettage (D&C) pour éviter une infection. Son rapport d'autopsie indique qu'elle est décédée d'un mélange de médicaments, y compris les analgésiques fentanyl et acétaminophène ; son rapport d'autopsie mentionne qu'elle n'avait pas d'antécédents de mésusage de drogues.

Le département de la Santé publique de Géorgie refuse de divulguer les rapports de son comité de revue de la mortalité maternelle. ProPublica a noté que ces rapports ont classé la mort de Thurman et de Miller comme "évitables" et, dans le cas de Miller, ont attribué son décès à la loi sur l'avortement de l'État.

Ces rapports ont relancé le débat politique sur l'accès à l'avortement. La vice-présidente Kamala Harris a déclaré : "C'est exactement ce que nous avions anticipé lorsque Roe a été annulé." Harris doit se rendre en Géorgie vendredi pour faire d'autres remarques sur les droits reproductifs.

Les opposants au droit à l'avortement ont accusé les médecins de Thurman de ne pas avoir fourni des soins immédiats et ont critiqué l'avortement médicamenteux lui-même.

Cependant, les chercheurs étudiant l'avortement médicamenteux et les médecins qui le prescrivent ont conseillé à CNN que le traitement est sûr et ont donné des conseils pour gérer les complications rares.

L'avortement médicamenteux a été approuvé par la FDA américaine depuis 2000 et peut mettre fin à une grossesse dans les dix premières semaines de gestation.

La manière la plus courante pour les personnes aux États-Unis d'accéder à l'avortement consiste en deux médicaments, mifepristone et misoprostol. Le mifepristone bloque l'hormone progestérone, essentielle pour la grossesse, et est pris en premier. Le misoprostol suit un ou deux jours plus tard, provoquant des contractions utérines, ce qui entraîne des crampes et des saignements, entraînant l'expulsion du tissu de la grossesse.

Moayedi a expliqué que la procédure était "physiologiquement similaire" à une fausse couche.

Quelle est la fréquence des complications ?

Les complications graves se produisent moins de 0,5 % du temps avec l'avortement médicamenteux, selon le Dr. Daniel Grossman, directeur du programme ANSIRH à l'Université de Californie à San Francisco. Les complications potentielles peuvent inclure une hospitalisation, une transfusion sanguine et une chirurgie.

La rétention de tissu de grossesse nécessitant une aspiration vaginale se produit pour 3 % à 5 % des personnes subissant un avortement médicamenteux, a noté Grossman, mais ce n'est pas considéré comme une complication grave et peut généralement être traité en ambulatoire ; Moayedi a confirmé que la rétention de tissu de grossesse rarement entraîne des infections.

Les décès suite à un avortement médicamenteux sont extrêmement rares, a affirmé Grossman ; il y en a eu 32 rapportés chez les personnes utilisant le mifepristone entre 2000 et 2022, une période pendant laquelle environ 5,9 millions de femmes ont utilisé le médicament. L'équipe de Grossman a examiné les causes possibles signalées à la FDA, concluant que presque la moitié étaient probablement non liées à l'avortement.

"J'ai traité de nombreuses personnes subissant un avortement médicamenteux", a déclaré Moayedi, dont le clinic offre un soutien avant et après les avortements au Texas, où les avortements sont interdits avec quelques exceptions. "Je peux compter sur une main - moins d'une main - le nombre de celles qui ont eu des infections afterward. C'est remarquablement rare."

Les symptômes indiquant d'éventuelles complications comprennent une forte fièvre, des douleurs abdominales intenses, et des saignements excessifs qui imbibent plus de deux tampons menstruels par heure pendant une période de deux heures, selon Moayedi. Grossman a également mentionné que la faiblesse, la nausée, le vomissement ou la diarrhée persistants plus d'une journée après la prise du dernier comprimé pourraient être des indicateurs d'infection.

Grossman recommande aux personnes présentant des symptômes préoccupants de tenter de contacter le clinic ou le service qui a fourni les médicaments ou de contacter la Ligne d'assistance pour les fausses couches et les avortements au 1-833-246-2632 ; cette ligne, gratuite, eststaffée par des professionnels prêts à répondre aux questions et à fournir un soutien.

Cependant, Grossman met en garde : "Si un patient rencontre l'un des symptômes mentionnés ci-dessus mais ne peut pas parler à un clinicien au téléphone, il doit chercher des soins d'urgence dans un hôpital voisin."

En ce qui concerne les personnes dans les États où les avortements sont interdits, les professionnels de la santé ont assuré CNN que les patients ont le droit légal de recevoir des soins pour les complications, même dans les régions restreintes. Il ne devrait y avoir aucune réticence à chercher des soins d'urgence à l'hôpital.

Moayedi met en avant la responsabilité qui incombe à la fois aux patients et aux systèmes hospitaliers, les établissements étant tenus de comprendre les réglementations locales et de disposer de plans de préparation permettant aux médecins d'administrer les traitements nécessaires sans appréhension.

Grossman souligne également que les mêmes problèmes qui surgissent avec les avortements médicamenteux peuvent se produire lors de fausses couches et que le traitement reste identique.

Son équipe a rapporté des retards de soins prolongés pour les patients rencontrant des complications dans les États où l'avortement est interdit. Grossman s'inquiète des comptes rendus de soins de patients différés, même si les lois ne s'appliquent pas à ces cas. "Je n'encouragerais jamais un patient à mentir, mais je suis profondément préoccupé par ces incidents où les soins des patients sont différés dans les États où l'avortement est interdit lorsqu'ils présentent des complications après un avortement", a-t-il déclaré.

Il conseille aux cliniciens de s'abstenir de questionner les patients sur leur utilisation de médicaments pour mettre fin aux grossesses afin d'éviter les risques législatifs pour les patients et de se concentrer plutôt sur la fourniture de traitements nécessaires en fonction des symptômes visibles.

CNN’s Jeffrey Kopp et Sandee LaMotte ont contribué à ce rapport.

Après avoir entendu parler des conséquences tragiques des retards de soins médicaux dans les cas d'avortement, le Dr. Moayedi a souligné l'importance des soins médicaux rapides, en déclarant : "Il ne devrait jamais y avoir de retard dans la fourniture de soins médicaux nécessaires, surtout en ce qui concerne la santé reproductive."

Face aux cas rapportés de décès évitables dus à des complications suite à des avortements médicamenteux, le Dr. Grossman a insisté sur la nécessité d'une communication claire entre les patients et les professionnels de la santé, en conseillant : "Les patients ne

Lire aussi: