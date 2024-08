- Des précipitations sans précédent et un soulagement minimal persistent en Basse-Saxe et à Brême.

Au cours des prochains jours, les habitants de Basse-Saxe et de Brême peuvent se préparer à des averses. Selon le Service météorologique allemand (DWD), le dimanche apportera des ciels nuageux et une pluie régulière, avec des éclaircies en après-midi. Les températures oscillent entre 20 et 23 degrés Celsius. La nuit laisse place à un ciel dégagé, avec des températures intérieures de 13 degrés Celsius et de 16 degrés Celsius sur les îles.

La nouvelle semaine de travail commence avec un mélange de soleil et de nuages. Les habitants de Brême et de Basse-Saxe doivent s'attendre à de rares averses. Les températures oscillent entre 20 et 24 degrés Celsius. La nuit reste sèche avec des nuages épars, faisant chuter le mercure à 9 degrés Celsius.

Le mardi, le matin brille de mille feux, mais les nuages s'accumulent sur la région de l'Ems en après-midi, annonçant de la pluie, surtout en Frise orientale. Les températures maximales grimpent jusqu'à environ 24 degrés Celsius sur les îles et un chaud 28 degrés Celsius à Hanovre.

