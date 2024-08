- Des précipitations dans la région ouest, accompagnées de fortes orages, entraînant des précipitations importantes.

En certaines régions de Basse-Saxe, la chaleur étouffante de l'été devrait laisser place à des tempêtes et à une baisse de température. Selon le Service météorologique allemand (DWD) d'Offenbach, cette transition se produira pendant la nuit de samedi à dimanche, apportant des averses locales et des orages intenses avec de fortes précipitations.

Initialement, un système de basse pression se dirigeant vers la Suède sur la mer du Nord attirera une chaîne d'air chaud à très chaud. Lorsque la nuit tombera, ce système de front froid accompagnera traversera la Basse-Saxe et Brême, permettant à une brise marine plus fraîche de l'ouest de remplacer la chaleur. Le DWD prévoit des rafales de vent allant jusqu'à 85 km/h, en particulier sur la côte de la mer du Nord après le coucher du soleil. De plus, il y a une probabilité de puissants orages avec de la grêle et de la pluie torrentielle dans les régions de l'ouest.

La température de l'air dans certaines régions de Basse-Saxe est prévue pour baisser considérablement en raison de l'arrivée du front froid. Les orages prévus dans les régions de l'ouest pourraient apporter de la grêle, ajoutant à la baisse de la température globale.

