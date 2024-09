- Des précautions en faveur des attaques islamistes extrémistes

Le ministre de l'Intérieur, Michael Ebling du SPD, a mis en évidence le danger croissant représenté par les groupes d'extrême droite et les terroristes liés à l'islam. Selon Ebling, ces éléments constituent la plus grande menace pour la sécurité intérieure et le respect de la loi, lors d'une réunion du Comité de l'Intérieur au Landtag de Mayence.

Les autorités en Rhénanie-Palatinat surveillent régulièrement les individus au sein de l'État pour identifier les menaces potentielles contre la population. Cela comprend les douze individus classés comme haut risque dans l'État. Les investigations s'étendent aux plateformes internet et aux réseaux sociaux pour repérer les signes de radicalisation, a expliqué Ebling.

Malgré des efforts intenses pour prévenir et intervenir, il est malheureusement impossible d'empêcher les attaques terroristes à 100 %. Cela a été démontré par l'attaque au couteau présumée d'inspiration islamiste à Solingen, qui a été perpétrée à l'aide d'un outil basique tel qu'un couteau. Ebling a décrit cet acte comme abominable.

Dans une ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, trois personnes ont été tuées et huit autres, dont quatre gravement, blessées lors d'un festival. Un suspect syrien islamiste, qui est entré en Allemagne par la Bulgarie à la fin de 2022, est suspecté d'être le responsable. Malgré son expulsion prévue en Bulgarie selon les réglementations européennes sur l'asile, l'homme n'a pas été trouvé ce jour fatal de juin 2023.

Plan de sécurité du gouvernement fédéral

Le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-Palatinat soutient les initiatives présentées par le gouvernement fédéral après l'attaque au couteau. Ce "paquet de sécurité" se compose de mesures dans trois domaines clés : une forte poussée pour l'expulsion des demandeurs d'asile rejetés vers leurs pays d'origine, des contre-mesures plus assertives contre le terrorisme islamique et le durcissement des réglementations sur les armes à feu.

Dans le cadre de ces mesures, les demandeurs d'asile qui sont responsables d'un autre pays européen mais refusent de retourner seront privés des prestations de l'État en Allemagne si ce pays est disposé à les accepter (cas de Dublin). Les plans comprennent également une interdiction des couteaux papillon et une expulsion simplifiée pour les migrants en fonction de leur casier judiciaire.

Cependant, Ebling a rappelé que les individus voyageaient également en Rhénanie-Palatinat pour fuir la terreur. En réponse à la demande de la faction AfD pour des restrictions significatives de l'immigration, il ne suppose pas que les immigrants ont des intentions malveillantes. Cependant, les individus ayant des intentions criminelles ou ceux qui se radicalisent ne doivent pas être protégés et n'ont pas le droit de rester en Rhénanie-Palatinat.

La police en Rhénanie-Palatinat travaille en étroite collaboration avec Ebling et son équipe pour identifier et surveiller les individus classés comme haut risque dans l'État. Le déploiement des forces de police peut augmenter en réponse au plan de sécurité du gouvernement fédéral, en se concentrant sur des politiques d'immigration plus strictes et des contre-mesures renforcées contre le terrorisme islamique.

