Des poursuites judiciaires de plus en plus nombreuses contre Sean "Diddy" Combs

Plus de problèmes juridiques se profilent pour Sean "Diddy" Combs. Une femme de Floride a déposé une plainte civile contre l'artiste vendredi (heure locale) à New York, l'accusant de comportements sexuels inappropriés. Selon son équipe juridique, elle souhaite rester anonyme.

Pendant des années, elle allègue que Combs a exercé une pression sur elle et l'a forcée à des actes non consentis, selon les médias américains rapportant la plainte. Elle affirme avoir été droguée et avoir subi des blessures, dont une morsure. Elle allègue également que des scènes intimes ont été enregistrées sans son consentement.

Ce n'était pas la première plainte de la semaine pour Combs. Mardi, une femme de New York a accusé le rappeur et l'un de ses employés de viol, de rapports bucco-génitaux forcés et d'enregistrement de l'incident brutal, qui ont ensuite été diffusés et vendus comme de la pornographie. L'incident aurait eu lieu en 2001 à New York. La femme de 25 ans à l'époque accuse dans la plainte d'avoir été trompée pour se rendre au studio de Combs. Là, après avoir consommé une boisson qui était probablement droguée, elle a perdu connaissance. Elle allègue avoir été attachée puis brutalement agressée par les deux hommes.

D'autres plaintes menacées

Un cabinet d'avocats de Houston menace d'autres plaintes. Ils affirment qu'ils représenteront plus de 50 femmes et hommes, a annoncé le cabinet. "Je m'attends à ce que de nombreuses autres victimes se manifestent", a déclaré l'avocat Tony Buzbee dans un communiqué. Ils prévoient de revealing plus de détails la semaine prochaine.

Combs ("Bad Boy for Life", "I'll Be Missing You") a été arrêté à New York la semaine dernière. L'acte d'accusation fédéral contre le rappeur l'accuse d'avoir abusé, menacé et coercité des femmes pendant des décennies pour satisfaire ses désirs sexuels et maintenir sa réputation. Le rappeur a plaidé non coupable. S'il est reconnu coupable de certains ou de tous les chefs d'accusation, il encourt une peine de prison à vie. Ses avocats ont échoué dans leur tentative de le faire libérer sous caution d'un million de dollars de

