- Des portes ouvertes dans les églises, les stands et le bureau du chancelier

Le 8 septembre, jour du Patrimoine, environ un millier de sites passionnants seront accessibles en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le thème de cet événement est "Témoins du temps. Témoins de l'histoire". De nombreux monuments historiques pourront être explorés lors de cette journée avec des visites guidées exclusives.

Chaque septembre, le Jour du Patrimoine attire des centaines de milliers de visiteurs rien que dans la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, selon la Fondation pour la Conservation des Monuments d'Allemagne basée à Bonn. Un grand nombre d'initiatives, d'églises, d'autorités, d'entreprises et de propriétaires privés participent dans plus de 200 villes de l'État. Des châteaux, des fermes, des jardins, des églises, des usines historiques et des bâtiments administratifs figurent sur cette liste.

Le Velodrome de Bielefeld, la première maison du premier chancelier Konrad Adenauer à Rhondorf près de Bonn, un moulin à vent à Ennigerloh dans le Münsterland, ou le tribunal administratif de Gelsenkirchen, qui a autrefois servi de principale poste, font partie des sites.

À Herne-Sodingen, un petit bâtiment notable de 1922 sera le clou du Jour du Patrimoine : "Le kiosque de Heike" est un monument protégé et sert toujours de débit de boissons et de toilettes publiques. La Fondation pour la Conservation des Monuments d'Allemagne a acquis ce bâtiment protégé l'année dernière.

Plusieurs bâtiments seront présentés lors de visites spéciales, avec un accent particulier sur certains aspects. D'ordinaire, un nombre limité de places est disponible. "Il est judicieux de vérifier si une inscription est nécessaire", a recommandé un représentant de la fondation de Bonn. Une inscription est nécessaire à Wuppertal, par exemple, car le tribunal régional y participe. Sur deux visites, les visiteurs pourront explorer des perspectives uniques : la zone de détention, une salle d'audience architecturale fascinante et la salle d'audience pour les procès.

À Lemgo, deux visites pour enfants sont prévues dans divers sites historiques. Ici, les garçons et les filles peuvent en apprendre sur l'histoire urbaine et architecturale locale.

D'autres sites historiques, tels que des hôtels de ville médiévaux ou des ruines romaines, pourraient également offrir des visites guidées exclusives le Jour du Patrimoine. Les visiteurs intéressés par ces visites devraient vérifier les exigences d'inscription auprès du lieu individuel.

Celles et ceux qui manquent la réservation d'une visite guidée peuvent tout de même explorer d'autres sites fascinants, tels que les musées en plein air ou les merveilles architecturales uniques, accessibles pour des visites autoguidées tout au long de la journée.

Lire aussi: