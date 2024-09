- Des porcs sont fréquemment vus dans les rivières Weser et Elbe.

Cette saison, les dauphins à bosse ont été repérés plus fréquemment dans les fleuves Elbe et Weser. Selon un communiqué de l'Institut fédéral d'hydrologie de Koblenz, avril 2024 a connu une augmentation sans précédent dans les fleuves Weser et Elbe, avec des dauphins détectés cinq à dix fois plus fréquemment qu'auparavant. "Les dauphins à bosse habitent généralement la mer du Nord et la mer des Wadden, avec une petite population dans la mer Baltique. Ces créatures marines s'aventurent souvent dans les fleuves Elbe, Ems et Weser au printemps pour se nourrir de leur proie préférée, le sprat", a précisé le communiqué.

Pour la première fois dans les annales, des dauphins à bosse ont été repérés au-delà du barrage de l'Ems à Terborg. Le rapport a souligné : "Cette observation confirme que les dauphins à bosse migrent bel et bien en amont à travers le barrage dans l'Ems."

Thomas Trupp du Tierökologie de l'Institut fédéral d'hydrologie n'a pas pu fournir une réponse définitive quant à la raison pour laquelle il y a eu une augmentation si importante du nombre de dauphins à bosse repérés en avril. "En substance, les dauphins à bosse sont présents uniquement lorsque suffisamment de nourriture en poissons est disponible, compte tenu de leurs besoins énergétiques élevés et de leur besoin de se nourrir régulièrement. Les conditions dans les fleuves ont peut-être influencé leur migration depuis la mer des Wadden", a-t-il expliqué.

