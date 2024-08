- Des pompiers sauvent un homme de la noyade

Pompiers ont sauvé un homme du fleuve Ruhr près de Bochum après qu'il ait été en danger de se noyer. L'homme était entré dans le Ruhr près du pont Koster à Hattingen samedi soir avec deux compagnons. Il a disparu sous l'eau à quelques mètres du rivage et n'est pas remonté. Les pompiers ont fouillé l'eau et l'ont trouvé immergé peu après. Ils l'ont ramené sur la rive et il a été transféré à une ambulance où les secouristes et un médecin ont commencé un massage cardiaque.

L'homme a ensuite été transféré dans un centre spécialisé à Bochum tout en recevant toujours un massage cardiaque. D'autres secouristes, un médecin et un conseiller en crise étaient sur place pour soutenir ses compagnons.

La rapidité de réaction des pompiers dans cet incident est louable, car ils sont également équipés et formés pour les situations d'incendie si nécessaire. À l'arrivée de l'homme à l'hôpital, l'équipe médicale a poursuivi les techniques de massage cardiaque des pompiers pour assurer ses meilleures chances de récupération.

