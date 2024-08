Des pompiers franchissent le pare-feu à l'extérieur d'Athènes.

Le plus grand incendie de l'année oblige des milliers de personnes à quitter leur domicile en Grèce. Il neige de la cendre à Athènes et il y a des pannes de courant. Les pompiers reçoivent de l'aide de l'étranger et rapportent un premier succès.

Dans la lutte contre l'incendie massif au nord-est d'Athènes, les pompiers grecs ont fait des progrès. Il n'y a plus de mur de flammes continu, mais plutôt une série de petits points d'incendie actifs, a déclaré un porte-parole des pompiers à l'agence de presse grecque ANA dans la nuit. Les opérations à grande échelle pour contenir le vaste front de feu se poursuivent.

L'incendie a éclaté dimanche après-midi à environ 35 kilomètres d'Athènes et s'est propagé rapidement à travers la forêt sécheresse grâce aux vents forts. De la fumée épaisse a plané sur le centre-ville et il neigeait de la cendre. Il y avait des pannes de courant dans la ville, qui ont également affecté les feux de circulation aux principaux carrefours. Les experts disent qu'un grand incendie n'a jamais été aussi proche de la capitale auparavant. Lundi après-midi, les flammes étaient à environ 11 kilomètres du centre-ville. À certains moments, les pompiers combattaient un front de feu d'environ 200 kilomètres carrés alimenté par des vents forts. Selon les chiffres officiels, ce front faisait presque 30 kilomètres de long.

Des milliers de personnes ont dû quitter leur domicile, certains bâtiments ont été ravagés par les flammes. Selon les chiffres officiels, il y a eu 15 blessures dans les zones touchées par l'incendie, la plupart dues à l'inhalation de fumée. Selon le journal "Kathimerini", certains hôpitaux ont également dû être évacués - y compris une clinique pour enfants à Penteli. L'agence de protection civile a annoncé lundi soir que le centre des opérations se concentrait maintenant sur les points d'incendie à Daou Pentelis, Palea, Nea Penteli, Dionyssos, Vrilissia et Afidnes.

Plusieurs pays ont envoyé de l'aide à la Grèce : en plus de centaines de pompiers, des dizaines d'avions et d'hélicoptères pour larguer de l'eau ont été déployés. Même la Turquie, dont les relations politiques avec la Grèce voisine sont tendues, a annoncé son soutien dans la soirée.

