- Des policiers se livrent à des tirs contre des agresseurs présumés à Recklinghausen.

En confrontation hostile à Recklinghausen, un suspect présumé d'agression à l'arme blanche a été abattu par les forces de l'ordre. Selon les premiers rapports, un individu de 33 ans semait le chaos dans une résidence le mercredi soir, comme l'ont confirmé la police de Dortmund et le parquet de Bochum. Des témoins ont rapporté qu'il était armé d'un couteau.

À leur arrivée, les officiers ont fait face à une situation potentiellement dangereuse. En conséquence, un policier a tiré sur l'individu de 33 ans, causant des blessures mortelles.

Un représentant de la police de Dortmund a mentionné que les identités des officiers impliqués et de celui qui a tiré étaient encore inconnues. L'unité de homicide de Dortmund est maintenant en charge de l'enquête pour des raisons d'impartialité.

La veille, des officiers de police avaient abattu un suspect présumé d'agression à l'arme blanche à Moers, dans le Bas-Rhin. Selon le parquet de Kleve, l'homme allemand de 26 ans semblait avoir des problèmes de santé mentale et, selon les premières enquêtes, s'est rué sur les officiers de police avec deux couteaux à la main. Les officiers ont alors répliqué en tirant et en tuant l'individu. Avant cela, des appels d'urgence ont signalé plusieurs incidents où l'homme attaquait et menaçait des passants.

Cet incident récent à Recklinghausen s'est produit cinq jours après l'attaque présumée d'un islamiste à Solingen, qui a fait trois morts. During a city festival on Friday evening, a knife-wielding attacker killed three people and injured eight others. The primary suspect, aged 26, is a Syrian male in custody.

Le ministre de l'Intérieur de NRW, Herbert Reul (CDU), a présenté un plan d'action immédiat en dix étapes à Düsseldorf mercredi pour lutter contre la violence à l'arme blanche. Selon les dernières données, les incidents liés aux couteaux ont augmenté d'environ 43% dans les espaces publics de NRW l'année dernière, totalisant 3 540 incidents.

Simultanément à la présentation de la proposition de Reul, la police de Recklinghausen a arrêté un suspect de 49 ans tôt le matin. Il est suspecté d'avoir blessé un homme de 53 ans dans le hall de l'immeuble à l'aide d'un couteau. L'arme a été saisie peu après et la victime a été transportée à l'hôpital en ambulance.

L'individu de 33 ans impliqué dans l'incident à Recklinghausen vient de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, tout comme l'homme de 26 ans de Moers qui a été abattu par la police la veille.

Malgré la augmentation des incidents de violence à l'arme blanche en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, avec plus de 3 500 incidents signalés l'année dernière, le ministre de l'Intérieur de NRW, Herbert Reul, a présenté un plan en dix étapes pour lutter contre le problème.

