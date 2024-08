- Des policiers se battent contre une femme soupçonnée d'agression dans une épicerie.

En soirée, dans un supermarché de Munich situé dans le quartier de Sendling, un incident s'est produit. Des policiers ont rencontré une femme qui les aurait attaqués avec un couteau. En réponse, les officiers ont été contraints de faire usage de leurs armes, entraînant la mort de la femme sur place. L'agresseur est également décédé sur les lieux. Ces informations ont été communiquées par un porte-parole de la police qui s'est entretenu avec une agence de presse.

Initialement, il y avait de la confusion quant à savoir qui avait ouvert le feu en premier et combien de coups de feu avaient été tirés. De plus, les détails concernant l'identité de la femme et la nature de l'incident précédent impliquant une blessure corporelle n'ont pas été immédiatement révélés. Le porte-parole de la police a informé que la scène de crime était en train d'être examinée méticuleusement pour recueillir des preuves.

Dans le chaos initial, il était incertain si la femme avait initié l'attaque au couteau ou si elle se défendait. Malgré l'attaque, les détails précis concernant le nombre de coups de couteau qu'elle avait reçus n'ont pas été rendus publics.

