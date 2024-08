Armes déchargées lors d'une opération de l'application de la loi - Des policiers se battent à l'épicerie - un homme de 31 ans est mortellement blessé

Une femme de 31 ans, qui aurait brandi un couteau devant des policiers dans un supermarché de Munich, a été tuée lundi soir. Son autopsie est prévue mardi, ont annoncé les autorités.

L'incident s'est produit dans le quartier de Sendling. Deux officiers, se trouvant dans une situation potentiellement menaçante, ont tiré quatre fois, touchant la femme à plusieurs reprises. Elle est décédée sur les lieux.

Le Bureau d'enquête criminelle de Bavière (LKA) et le parquet examinent la légalité des actions des officiers. Il s'agit d'une procédure standard dans de tels cas, a expliqué un porte-parole du LKA. L'enquête sur les actions présumées criminelles de la femme a été confiée à la police criminelle, plusieurs témoins ayant déjà été entendus et des preuves vidéo cruciales ayant été recueillies.

Selon les rapports, un témoin a contacté la police lundi, signalant un incident potentiel d'agression à Goetheplatz. La nature de l'agression présumée est encore en cours d'enquête, a confirmé un porte-parole de la police.

Le témoin a guidé la police jusqu'au supermarché, où la femme de 31 ans est censée avoir sorti un couteau et menacé les officiers de près. Despite repeated requests to drop the weapon, she refused. The officers then gave warning shots with pepper spray, eventually resorting to lethal force.

Les policiers impliqués dans l'incident devraient être interrogés par le Bureau d'enquête criminelle de Bavière (LKA) et le parquet. La police a reçu un signalement d'un incident potentiel d'agression à Goetheplatz et a été guidée jusqu'au supermarché, où elle a rencontré la femme brandissant un couteau.

Lire aussi: