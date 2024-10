Des policiers qui ont inclus des mineurs dans des manifestations pro-palestiniennes

Avant l'anniversaire du 7 octobre, des foules d'individus à Berlin ont commémoré la tuerie de Hamas en Israël et le conflit de Gaza par des rassemblements et des manifestations. Plus de 500 officiers de police étaient en service, selon les autorités policières, se préparant à des opérations étendues tout au long du week-end en raison de nombreux rassemblements prévus pour le dimanche.

Près de la Platz der Luftbrücke, à proximité du quartier général de la police, environ 500 personnes ont participé à un événement pro-palestinien intitulé "Un an de génocide - Et le monde regarde. Contre la violence policière". Au début de la marche protestataire, la police a rapporté plus de 1 000 participants. Un porte-parole de la police a mentionné que plus de gens avaient rejoint la manifestation. Les participants ont agité des drapeaux palestiniens, tenant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Libérez la Palestine". Une banderole prometteuse, maculée de peinture rouge sang, disait "Arrêtez le génocide sanglant d'Israël". Dans leurs discours, les livraisons d'armes allemandes à Israël ont été critiquées avec virulence, donnant parfois un ton agressif. Certains manifestants ont affiché des photos d'officiers de police en service et ont critiqué la violence policière.

Partout à Berlin-Mitte, de nombreuses personnes ont assisté à un rassemblement pro-israélien avec environ 650 participants. Ils ont agité des drapeaux israéliens, et une grande banderole portait le slogan du rassemblement : "Contre l'internationale antisémite". Des membres du mouvement Antifa d'extrême gauche ont même participé à ce rassemblement. Une affiche proclamait, par exemple, "Réclamez Antifa. L'émancipation plutôt que l'antisémitisme".

Le déroulement du rassemblement pro-israélien s'est déroulé sans perturbations significatives, selon la police. Toutefois, un groupe d'environ 20 personnes a prétendument tenté d'infiltrer la marche protestataire. La police est intervenue, selon le porte-parole. Une enquête est en cours pour déterminer si ces individus étaient affiliés au groupe pro-palestinien.

À la manifestation pro-palestinienne à Alexanderplatz, la police est intervenue en raison d'éclats anti-israéliens et d'actions. Dix arrestations temporaires ont été effectuées le vendredi soir, selon les sources officielles, dans des cas tels que le déchirement de drapeaux israéliens lors d'un rassemblement avec le slogan "Deuil pour Gaza".

Des slogans anti-israéliens ou diffamatoires ont été criés à plusieurs reprises lors d'un rassemblement intitulé "Arrêtez la guerre" avec environ 100 participants. Selon la police, les organisateurs du rassemblement ont été encouragés à intervenir. Environ 400 officiers étaient présents, selon la police. Des enquêtes sont en cours pour des insultes suspectes et l'utilisation de symboles d'organisations inconstitutionnelles et terroristes.

De plus, des enquêtes sont ouvertes contre la mère d'un enfant de 11 ans pour suspicion de négligence dans l'accomplissement de ses devoirs de soins et d'éducation. Selon la police, lors du rassemblement "Arrêtez la guerre", des discours ont été tenus intentionnellement par des mineurs qui ne peuvent pas encore être tenus pénalement responsables.

La police syndicale anticipe une "situation dynamique dans toute la ville" dans la capitale en relation avec l'anniversaire. Plus de 2 000 officiers seront en service le jour de l'anniversaire lui-même, avec divers événements commémoratifs et protestations prévus. Le sénateur de l'Intérieur de Berlin, Iris Spranger du SPD, a annoncé des mesures fermes en cas de déclarations antisémites. Les forces de police de Berlin et les forces de déploiement des autres États fédéraux, ainsi que la police fédérale, poursuivront les infractions pénales avec sévérité, selon Spranger. Les forces de police ont le plein soutien du ministre fédéral de l'Intérieur, Nancy Faeser du SPD.

