- Des policiers ont maîtrisé un individu sur le toit d'une maison en utilisant un pistolet électro- électrique.

Un individu se détendant sur le toit d'une garderie à Berlin a tenu la police locale en haleine pendant des heures. Une équipe de réponse spécialisée a également été envoyée. Suite à un cambriolage dans le quartier de Schöneberg, ce jeune homme de 29 ans est monté sur le toit et a refusé de descendre, comme l'a confirmé un porte-parole de la police. La police a été informée le matin et il a fallu attendre l'après-midi pour qu'ils réussissent à le maîtriser à l'aide d'un Taser, une sorte d'arme électrique. Les pompiers étaient également présents et un airbag de secours a été installé par précaution. Selon le tweet de la police, le jeune homme de 29 ans a été transporté dans un établissement médical pour une évaluation psychologique, car il est suspecté d'être mentalement instable. Des rapports précédents de "Bild" et de "B.Z." ont mentionné que la garderie était vide à ce moment-là.

La police n'a pas réussi à raisonner avec l'homme, car il n'avait apparemment aucun autre motif que de semer le chaos. Après l'incident, les autorités de la garderie ont exprimé leur inquiétude quant aux mesures de sécurité en place pour ce genre de situation.

