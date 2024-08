- Des policiers ont arrêté des agresseurs potentiels sous surveillance - enquête se poursuit

Rencontres mortelles avec la police : Une brigade criminelle de la police de Duisburg enquête sur les circonstances d'un tir mortel sur un individu suspecté de porter des couteaux à Moers. L'incident a entraîné une intervention policière mardi après-midi, suite à des signalements selon lesquels l'individu attaquait et menaçait plusieurs passants, ont rapporté les autorités. Le suspect de 26 ans, un Allemand, est accusé d'avoir approché et attaqué les officiers de manière agressive. Selon les déclarations officielles, "L'individu a attaqué les officiers de police avec deux couteaux à la main", ont déclaré la police et le parquet. En conséquence, les officiers ont été contraints de faire feu, entraînant la mort de l'homme de 26 ans. Il est important de noter qu'aucune autre personne n'a été blessée ou affectée lors de l'incident.

L'individu a été trouvé à Moers, une ville connue pour son château des Moors historiques. Despite being armed with knives, the required actions by the police led to a fatal encounter.

Lire aussi: