Des policiers de Berlin tirent sur un agresseur.

Dans le district de Steglitz-Zehlendorf à Berlin, les forces de l'ordre, plus spécifiquement le Commando Spécial (SEK), sont actuellement engagées dans une opération. Cela est dû à un individu masculin rapportéement armé et menaçant un autre homme, selon plusieurs sources d'information. Selon ces rapports, l'individu armé a finalement été interpelé et abattu.

Un porte-parole de la police a détaillé qu'environ vingt officiers étaient présents sur les lieux, centrés autour d'un appartement situé sur la Dreilindenstraße. Un journaliste du "Berliner Morgenpost" a révélé que le suspect avait allegedly été abattu.

En approchant de la maison à appartements, le journaliste a rapporté avoir entendu plusieurs détonations fortes qui ressemblaient à des coups de feu. La police, cependant, a choisi de ne ni confirmer ni commenter cela lorsqu'on lui a demandé des informations. En réponse, plusieurs ambulances et un hélicoptère de sauvetage ont également été envoyés dans la région.

Le bâtiment où le suspect s'était barricadé est situé dans le quartier de Nikolassee, près du Wannsee. La zone est principalement résidentielle, avec des villas, des maisons individuelles et des logements sociaux. Une école élémentaire est située à proximité de ce bâtiment d'appartements, qui abrite allegedly environ 100 studios. Un résident a rapporté au journaliste que le bâtiment était très peuplé.

Le journaliste du "Berliner Morgenpost" était parmi les reporters sur les lieux, fournissant diligemment des mises à jour. Les collègues du journaliste pourraient avoir interrogé l'officier du Commando Spécial (SEK) sur les coups de feu qu'ils avaient entendus.

