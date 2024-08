Des policiers de Berlin sont sous surveillance pour avoir protégé leurs collègues.

L'histoire se déroule en 2021, lorsque près de 600 euros de pièces d'or ont été dérobés dans un coffre-fort sécurisé d'un commissariat de police. Comme il n'y avait aucun signe d'effraction, la police soupçonne que l'un des leurs était impliqué. Selon les enquêteurs, les officiers de la station ont été informés de la situation par leur supérieur à l'époque.

Cependant, ni ce supérieur ni ses subordonnés n'ont fourni aucune piste concernant le collègue suspect, malgré la connaissance de preuves accablantes. Par exemple, il était de notoriété publique au sein de l'unité que l'officier accusé avait un problème de jeu.

Les sujets de l'enquête, selon les informations recueillies, sont des officiers de police âgés de 34 à 61 ans, y compris l'ancien chef de l'unité. Des perquisitions ont été menées chez eux et sur leur lieu de travail un mercredi.

L'officier accusé et la personne responsable des dommages au coffre-fort, selon les sources, sont les deux officiers de police qui ont été enquêteurs depuis l'année précédente pour un vol présumé lors d'un contrôle de police sur l'autoroute de Berlin.

Ensemble, ils sont accusés d'avoir arrêté un conducteur en dehors de leurs heures de service et d'avoir pris environ 57 000 euros en espèces et des téléphones portables. During the investigation into this case, phones with chat logs were confiscated. The analysis of these chat logs then provided clues to the suspected obstruction of justice in the office.

L'affaire des pièces d'or manquantes a conduit les autorités à enquêter sur le Bureau du Procureur en raison de leur implication dans le vol présumé de l'année précédente. Malgré la connaissance d'une possible implication d'un de leurs propres officiers, les responsables du Bureau du Procureur n'ont pas fourni de pistes substantielles.

