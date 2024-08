- Des poissons morts en abondance découverts dans les rivières de la Frise orientale

De nombreux poissons morts flottent à la surface des voies d'eau d'East Frisia. Le district de Leer a révélé que cela est dû à un niveau d'oxygène inhabituellement bas dans l'eau, qui a ensuite remonté.

Au cours du week-end, le contenu en oxygène a chuté dramatiquement en dessous de la marque de 2 milligrammes par litre dans certaines rivières, telles que la Jümme près de Leer. Les dernières lectures, however, ont montré que le niveau d'oxygène avait remonté à entre 3,49 et 3,83 milligrammes par litre lundi. Une valeur de 4 milligrammes ou plus suggère une amélioration, selon un représentant du district. Les clubs de pêche locaux aideraient apparemment à retirer les corps de poissons en décomposition. Des rapports précédents sur cette question ont été publiés par l'"Ostfriesen-Zeitung" et "NDR".

Selon le rapport du diffuseur, les rivières telles que Leda et Aper Tief ont également été touchées. La forte tempête de mercredi aurait pu contribuer à la baisse des niveaux d'oxygène en transportant l'eau de ruissellement des établissements dans les rivières. Le porte-parole du district a confirmé un lien temporel, mais a souligné qu'il est trop tôt pour une conclusion définitive. Il s'agit d'un problème complexe avec probablement plusieurs causes, a ajouté le porte-parole.

Lire aussi: