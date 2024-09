Des pluies torrentielles provoquent des ravages à Vienne

Autriche se prépare à une nouvelle vague de fortes précipitations, selon le service météorologique ORF. Dans le Lower Austria, déclaré zone de catastrophe, la nuit a été relativement calme, selon un porte-parole des pompiers.

Cependant, jusqu'à 60 litres d'eau par mètre carré sont prévus dans l'État fédéral de l'est d'ici mardi, selon un représentant du gouvernement régional. Les experts météorologiques d'ORF prévoient même plus de précipitations dans certaines régions, de Tyrol à l'Autriche de l'est.

À Vienne, la capitale entourée de Lower Austria, les usagers ont toujours des problèmes de transport en commun, malgré la baisse des niveaux d'eau. La plupart des lignes de métro de la ville fonctionnent sur des itinéraires limités au début de la semaine de travail. La compagnie ferroviaire publique ÖBB a suspendu les trains sur leurs routes sud et ouest vers et depuis Vienne.

Mort d'un pompier

Dans le Lower Austria fortement touché, plus de 300 personnes ont été secourues pendant le week-end, selon les équipes de secours. Un pompier a perdu la vie dimanche à Rust, dans le Tullnerfeld de Lower Austria, en pompant de l'eau d'une cave.

À St. Pölten, un barrage a cédé, inondant de nombreuses maisons. La municipalité a établi des abris d'urgence. La gouverneure de Lower Austria, Johanna Mikl-Leitner, a déclaré en fin d'après-midi que c'était une situation sans précédent. Selon "Der Standard", 304 personnes avaient besoin d'être secourues dans le district de St. Pölten en fin de soirée dimanche.

Les vannes du barrage d'Ottenstein sur la rivière Kamp ont été ouvertes pour laisser s'écouler une partie de l'eau de manière contrôlée. L'eau cascadant maintenant sur le barrage entraîne une augmentation supplémentaire du niveau d'eau de la Kamp inférieure, inondant les rues et les champs.

Plus de 25 000 personnes sont actuellement déployées dans le Lower Austria, aidées par environ 1 000 soldats. L'armée transporte des sacs de sable et de gravier avec un hélicoptère Black Hawk jusqu'au soir pour colmater les fuites dans les barrages.

L'Union européenne a exprimé sa solidarité avec l'Autriche, offrant son aide après les inondations dévastatrices. Le Centre de coordination des secours d'urgence de la Commission européenne (ERCC) coordonne la réponse de l'UE.

En raison des inondations graves dans le Lower Austria, l'Union européenne pourrait envisager d'accorder une aide financière aux zones touchées via son Fonds de solidarité, conçu pour aider les membres à se remettre des catastrophes naturelles.

Lire aussi: