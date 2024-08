- Des pluies torrentielles provoquent des inondations en Hesse

Pluies torrentielles overnight ont provoqué des inondations dans plusieurs régions de Hesse. Les effets du temps étaient déjà ressentis mardi soir. Selon un porte-parole de la police, la voie de l'A5 au Gambacher Kreuz a été temporairement inondée. L'eau était reportedly jusqu'à 40 centimètres de profondeur sur la route.

Selon les rapports de police, les passages inférieurs à Weiterstadt, Darmstadt et Heppenheim ont également été inondés, et plusieurs caves ont été inondées.

Le Service météorologique allemand (DWD) avait précédemment mis en garde contre des pluies torrentielles dans Hesse. Mardi soir, l'Agence hessoise de protection de la nature, de l'environnement et de la géologie (HLNUG) a enregistré 43,9 millimètres de précipitations à la station de mesure d'Ulrichstein-Selgenhof en Hesse centrale en 6 heures. Le DWD prévoit des orages locaux par fortes pluies pouvant atteindre 40 litres par mètre carré, qui peuvent tomber en peu de temps, pour mercredi également.

Les autorités locales ont exhorté les résidents des zones touchées à rester à l'intérieur et à éviter les déplacements non essentiels, comme recommandé par la police. De plus, la police a été rediriger la circulation vers des itinéraires alternatifs en raison de la fermeture de nombreuses routes due aux inondations.

Lire aussi: