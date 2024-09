- Des pluies torrentielles ont causé des dégâts d'eau à Ratingen

Tempêtes déchaînées traversant la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont entraîné des précipitations excessives dans certaines régions. Selon les pompiers locaux de Ratingen, un nuage de pluie puissant s'est déplacé au-dessus de la ville, entraînant des dommages importants, principalement dans les quartiers de Breitscheid et de Lintorf. À 19h30, il y avait déjà 120 plaintes déposées. Les pompiers mobilisent actuellement 100 personnes.

De même, les pompiers de Wesel ont rapporté de nombreuses interventions en raison de fortes précipitations pendant les heures de pointe.

Le service météorologique allemand a prévu des orages dispersés, parfois intenses avec des pluies torrentielles dans l'après-midi. Mardi matin, on prévoit plus d'orages et de précipitations, qui pourraient apporter de fortes pluies, en particulier dans les montagnes de l'est.

En raison des fortes précipitations, la ville de Wesel a également déclaré l'état d'urgence, nécessitant de nombreuses interventions des pompiers pendant la soirée. Avec les orages et les fortes pluies prévus pour mardi, les pompiers se préparent à des situations d'urgence potentielles, en particulier dans les montagnes de l'est.

