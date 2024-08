- Des pluies torrentielles et des orages intenses sont observés en Rhénanie-Palatinat et en Sarre.

Les habitants de la Rhénanie-Palatinat et de la Sarre doivent se préparer à des averses et des orages en fin de semaine. Selon le service météorologique allemand (DWD), des nuages commenceront à arriver dès vendredi. Les températures atteindront un maximum de 25 à 28 degrés Celsius, accompagnées de vents modérés, ainsi que de rafales puissantes dans les régions montagneuses. Samedi, la journée débutera ensoleillée, mais des nuages et des orages arriveront plus tard, pouvant apporter de fortes précipitations. Les températures monteront jusqu'à un maximum de 28 à 32 degrés Celsius, avec des vents modérés, et les rafales devenant fortes à violentes dans les zones montagneuses, en particulier pendant la pluie et les orages. Dimanche, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre peuvent s'attendre à une couverture nuageuse variable à forte, avec de la pluie le matin. Cependant, le reste de la journée devrait rester sec. La température culminera à un maximum de 19 à 23 degrés Celsius, avec des vents principalement modérés.

Vendredi, le service météorologique allemand (DWD) prévoit le début des orages en Rhénanie-Palatinat et en Sarre, à mesure que les nuages commenceront à arriver. D'ici samedi, ces orages sont attendus pour s'intensifier, apportant de la pluie forte et potentiellement de la grêle.

Lire aussi: