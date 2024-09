- Des pluies torrentielles et des orages intenses sont observés en Rhénanie-Palatinat et en Sarre.

En Rhénanie-Palatinat et en Sarre, certaines régions sont prévues avoir des orages éparpillés et des pluies torrentielles en milieu de semaine, selon les prévisions du Service météorologique allemand (DWD) basé à Offenbach. Le DWD prévoit que ces orages arriveront pendant la journée de mercredi, à partir du sud-ouest et se déplaçant vers le nord-est. Ils mettent en garde contre des averses locales intenses. Les pluies sont prévues diminuer en soirée.

Jeudi, le ciel sera incertain, avec des périodes de soleil, de nuages et d'orages intenses qui se succéderont, accompagnées de températures variant entre 22 et 27 degrés Celsius. À l'approche de la nuit, les températures baisseront à une fourchette de 10 à 16 degrés Celsius.

D'ici le week-end, le temps devrait s'éclaircir, avec des températures pouvant atteindre 30 degrés Celsius.

Jeudi, les orages intenses prévus par le DWD sont attendus se poursuivre, ce qui pourrait perturber les activités en plein air. De plus, une autre vague d'orages pourrait survenir vendredi, ajoutant à l'instabilité météorologique.

