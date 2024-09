- Des pluies torrentielles et des orages frappent la Rhénanie du Nord-Westphalie

Les conditions du mercredi dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie annoncent des orages et des précipitations importantes. Selon le Service météorologique allemand (DWD), des averses, des orages et des pluies torrentielles sont prévues toute la journée du mercredi. Le DWD émet une alerte pour la région de l'est, prévoyant des averses localisées assez intenses. La température pendant la journée oscillera entre 19 et 26 degrés Celsius, tandis que la nuit, elle variera entre 10 et 18 degrés Celsius.

Par la suite, le temps devrait s'améliorer. En somme, prévoir un temps sec avec des températures variant entre 22 et 31 degrés Celsius. Cependant, quelques averses et orages peuvent surgir dans la région de l'Eifel. Le vendredi, l'activité pluvieuse et les orages seront limités à la partie sud.

Le Service météorologique allemand (DWD) continue de surveiller la situation, car il prévoit plus d'averses et d'orages dans la région de l'est jeudi, comme mercredi. Malgré le temps changeant, le DWD conseille aux amateurs de plein air de se préparer aux éventuels avertissements et alertes du DWD.

