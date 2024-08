- Des pluies torrentielles et des orages éclair dans les régions du Nord

Le Service météorologique de Allemagne (DWD) prévoit des tempêtes et averses pour Hambourg et Schleswig-Holstein. Ces phénomènes devraient se calmer un peu dans l'après-midi. Les températures varieront entre 18°C dans les zones insulaires et 21°C à Hambourg. Le DWD met également en garde contre des vents forts ou des rafales de tempête soufflant de l'ouest, en particulier le long des côtes de la mer du Nord et de la mer Baltique.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le temps sera principalement nuageux avec des averses de pluie qui devraient se calmer progressivement. Les températures devraient baisser à 11 à 14°C, selon le DWD.

La prévision pour la nuit inclut également la possibilité d'un autre phénomène, car des orages pourraient accompagner les averses de pluie. Jeudi, bien que la pluie devrait se calmer, les orages pourraient encore être un danger potentiel.

Lire aussi: