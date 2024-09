- Des pluies intenses et des orages tumultueux enveloppent Berlin et le Brandebourg.

Berlin et Brandebourg font actuellement face à des averses, un ciel nuageux et des éclairs occasionnels. Le service météorologique allemand (DWD) signale de la bruine légère dans certaines régions. Vers midi, la pluie devrait se calmer, laissant un mélange de nuages. L'après-midi, les parties nord pourraient connaître des averses éparses, la région de Prignitz risquant des orages brefs. La grêle et les vents forts pourraient également être un facteur. Les températures oscillent entre 16 et 19 degrés Celsius.

Durante la nuit, le ciel sera principalement nuageux à mesure que les nuages arrivent du sud-est. De la pluie pourrait tomber dans le sud de la Niederlausitz, bien que d'autres régions restent sèches. Les températures descendront à entre 5 et 9 degrés Celsius.

Le ciel gardera son aspect maussade jeudi. Il restera principalement sec, avec des températures oscillant entre 14 et 16 degrés Celsius. Vers la fin de la semaine, vendredi, les nuages traverseront, mais aucune pluie n'est prévue. Les températures descendront à entre 4 et 7 degrés Celsius.

Le service météorologique allemand (DWD) continue de surveiller les conditions météorologiques, prévoyant de la bruine légère dans les régions connaissant un ciel nuageux jeudi. Despite the overcast weather, the DWD does not forecast any significant rainfall for Thursday.

