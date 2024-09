- Des pluies intenses et des orages frappent la région sud-ouest.

En Bade-Wurtemberg, il y a encore une possibilité d'orages intenses et isolés avec des précipitations importantes. Initialement prévus pour la région occidentale, ils se propageront plus tard dans tout le pays. Le service météorologique allemand prévoit également la possibilité de rafales fraîches ou fortes, atteignant 60 km/h, ainsi que de la grêle. La Forêt-Noire atteindra un pic de 20 degrés, tandis qu'en bordure de la Tauber, les températures atteindront 26 degrés.

Jeudi soir, les températures sont prévues entre 18 et 13 degrés, avec moins de pluie et beaucoup de soleil jusqu'au milieu de la journée. Par la suite, le service météorologique prévoit des averses et des orages dispersés, des précipitations localement fortes et des rafales. Les températures varieront entre 19 et 29 degrés.

Des précipitations répétées sont attendues vendredi soir, avec des températures variant de 17 à 12 degrés. Pendant la journée, le service météorologique prévoit une couverture nuageuse croissante, avec des orages intenses et localisés et des averses. Les températures varieront entre 20 et 28 degrés.

D'ici samedi soir, le bulletin météo prévoit des conditions principalement sèches avec des températures variant de 17 à 10 degrés. Pendant la journée, les experts météorologiques prévoient un ensoleillement abondant. Les températures les plus élevées seront de 24 dans les montagnes et jusqu'à 29 degrés le long du Haut-Rhin.

Malgré les conditions principalement ensoleillées jeudi, des averses et des orages dispersés avec des vents forts sont prévus pour le reste de la journée. La météo en Bade-Wurtemberg reste imprévisible toute la semaine, avec une possibilité d'orages intenses supplémentaires et de précipitations importantes.

